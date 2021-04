El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga ha celebrado este martes la entrega de premios del primer concurso de Stop Motion, organizado por Maristas Málaga en el marco de Fancine.

Se trata de una colaboración entre el certamen universitario y este colegio malagueño con el objetivo de inculcar a los alumnos la afición por el cine y fomentar la creatividad introduciéndolos en el proceso de realización a través de esta técnica de animación.

La actividad se encuadra dentro del plan de estudios de Maristas, en el que durante el curso han desarrollado un proyecto multidisciplinar en el que cooperan diferentes especialistas de distintos ámbitos como el artístico, audiovisual, tecnologías de la información y comunicación, música, inglés y lengua castellana.

El acto, celebrado en el Contenedor Cultural de la UMA y retransmitido en directo a través del canal de Youtube de Fancine, ha contado con la participación de la vicerrectora Tecla Lumbreras y del profesor de la institución académica Pedro Antonio Soriano, además de los estudiantes cuyas obras han sido seleccionadas de entre los 280 trabajos presentados a la convocatoria.

Durante la gala se han proyectado las dieciséis piezas finalistas, cuatro por cada modalidad premiada: mejor película, mejor animación, mejor guión y mejor diseño de producción.

Estos jóvenes estudiantes, de entre 11 y 14 años (de primero a tercero de Secundaria), han explicado antes de cada pase los aspectos generales de sus proyectos, en los que han recreado un particular e imaginativo universo original a base de figuras de plastilina, recortes de papel o diferentes muñecos y juguetes.

En cuanto a los premios, en la categoría de mejor diseño de producción, el galardonado ha sido el alumno Ignacio Garijo con su obra ‘Love is under the Sea’ en la que ha plasmado el enamoramiento de dos peces hechos a partir de folios y cartulinas de colores.

Dentro del apartado de mejor guión, la pieza distinguida ha sido ‘Beautiful’, en la que la alumna Paula Larruga hace un alegato a favor del amor propio y la autoestima a través de la historia, locutada en voz en off y en inglés, de diminutos muñequitos.

La modalidad de mejor animación la ha ganado Celia Martínez con su corto ‘Cooking’. Y por último, Clara Miguel se ha alzado con el premio a mejor película por su galáctica propuesta ‘From the Moon to the Earth’, un relato acerca de dos extraterrestres que emprenden un viaje hacia nuestro planeta para pasar un día de diversión en un parque de juegos.

Han sido los propios alumnos, tutorizados por el equipo docente de Maristas, quienes han asumido toda la autoría de estos cortos de dos minutos de duración, desde la idea original, pasando por el modelado de personajes y la selección de la banda sonora, hasta acabar con el montaje y edición definitiva.

Los aspectos que se están tratando en el desarrollo de este proyecto en el aula son, entre otros, un análisis de Tim Burton y su biografía, especialista en la técnica Stop Motion, y el visionado de una de sus películas como The corpse Bride o Frankenweenie.

Además, se ha trabajado sobre técnicas de creatividad a través de la música con la actividad “Dream Awake” en Visual Arts y se ha llevado a cabo el desarrollo de un guion en castellano sobre la idea inicial, documento vivo, coordinado por el profesor de Lengua Castellana y Literatura.

Los cortos son en inglés, dado el carácter bilingüe del proyecto, por lo que los guiones también están supervisados por los profesores de idiomas de Maristas.

Igualmente, las obras incluyen audios y música, una vez recibida la formación en edición de audio y bandas sonoras por parte del profesor de música.

El encargado de comunicación audiovisual del centro ha impartido una master class sobre tipos de plano y otros aspectos técnicos que les han servido de ayuda para dotar a los cortos de mayor emoción y expresividad.

Por último, el profesor de Visual Arts (Educación Plástica Visual y Audiovisual) ha coordinado el proyecto y ha dado formación sobre animación.

El cuarteto galardonado ha subido al escenario del Contenedor Cultural a recoger una estatuilla conmemorativa y regalos de Fancine: una tablet para el vencedor, así como mochilas y bolsas deportivas. El resto de participantes también ha recibido un pack de merchandising del festival, con una tote bag, libreta, camiseta y mascarilla corporativa.