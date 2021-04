La empresa municipal Promálaga, perteneciente a la delegación de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, atendió durante el año 2020 a un total de 720 emprendedores y más de 7.900 consultas a través del servicio denominado 'Málaga Emprende'.

La concejala de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, Rosa Sánchez, ha hecho balance de la actividad de empresa municipal durante el pasado año y ha subrayado que, "a pesar de ser un año marcado por la pandemia, la gestión municipal se ha volcado en seguir favoreciendo la actividad económica y el emprendimiento".

Así, a través de dicho servicio y unidad de creación de empresas, se han ofrecido servicios de asesoramiento empresarial previo al inicio de actividad y se han tramitado las ayudas disponibles por parte de esta entidad. Gracias a estas acciones, han sido 293 las empresas que se han creado a través de Málaga Emprende.

De igual modo, dentro también de Málaga Emprende, se ofrece asesoramiento gratuito el primer año de actividad de las empresas; concretamente, servicios gratuitos de asesoría, gestión fiscal, laboral y contable. Durante el año 2020 se han concedido 295 programas de asesoramiento gratuito, de los que se han beneficiado 28 sociedades y 267 autónomos.

Esta iniciativa también pone a disposición un servicio de constitución de empresas que el pasado año tramitó 33 expedientes de constitución de sociedades mercantiles, gestionando los pasos legales para la constitución de una sociedad.

Además, Promálaga pone en marcha anualmente la convocatoria de Subvenciones al Impulso Empresarial, que comprende diversas líneas de inversión: diseño de página web y de la imagen corporativa, obras de adecuación de local e instalaciones técnicas, herramientas y maquinaria, equipos informáticos, registro de marca, mobiliario y equipamiento, etcétera. En esta convocatoria se ha incorporado la tramitación de expedientes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga. Se han presentado 119 solicitudes, y cerca del 30 por ciento han sido telemáticamente.

Ha resaltado, en este punto, que este servicio de consultoría empresarial ha obtenido durante el año 2020 una nota media de 9,7 puntos sobre 10, según los cuestionarios de calidad implantados para medir el grado de satisfacción entre los usuarios del servicio. Por su parte, el grado de recomendación de los servicios ha sido de un 9,29 sobre 10 y en agosto se comenzó a valorar el servicio prestado a distancia para los emprendedores con un resultado de satisfacción de 9,58.

Perfil del emprendedor atendido

Las personas que han acudido a Promálaga para recibir asesoramiento y apoyo en el proceso de creación de su empresa constituyen el motor principal de la actividad de la empresa municipal.

Los tramos de edad con mayor representación han sido el de 25-35 años, con un 40 por ciento del total de emprendedores atendidos, y el de 35-45 con un 31 por ciento. Los menores de 25 y mayores de 45 años tienen porcentajes del ocho por ciento y 21 por ciento.

En relación con los negocios creados con la ayuda de Promálaga, el sector con mayor representación es el de Servicios Profesionales, con un 37 por ciento del total de emprendedores atendidos, seguido con un 18 por ciento el sector de Comercio, once por ciento del sector Turismo y diez por ciento en Hostelería y sector TIC/I+D.

En cuanto a la formación, el 49 por ciento de los emprendedores son universitarios, con Formación Profesional un 24 por ciento y con Bachiller un 15 por ciento. El grupo con menor representación es el de Estudios Primarios con un 12 por ciento.

El 54 por ciento de los emprendedores se encontraban en situación de desempleo, en activo un 44 por ciento del total (ya sea como empresarios o como trabajadores por cuenta ajena), mientras que el grupo de los estudiantes era del dos por ciento.

Otras herramientas para emprendedores

Por otro lado, ha recordado que de abril a julio de 2020 estuvo en funcionamiento una oficina virtual de asesoramiento empresarial frente a la COVID-19, para prestar un servicio de atención y resolución de dudas a empresas malagueñas sobre las diferentes medidas económicas con motivo del coronavirus. A través de este servicio se atendieron más de 550 consultas por correo electrónico, videollamada o a través del formulario web.

Por otra parte, se ha mantenido la plataforma online para ayudar en la elaboración de planes de empresa de forma gratuita, accesible y sencilla. Durante el 2020 se han elaborado 1.246 planes de empresa a través de esta herramienta.

Asimismo, ha recordado que actualmente son 12 las incubadoras en funcionamiento prestando servicios a las empresas instaladas. Se estima que se han creado desde su inicio cerca de 650 empleos.

La ocupación media anual durante el año 2020 ha sido de casi un 80 por ciento. Además, durante los sucesivos confinamientos se han aplicado medidas para apoyar a este sector con exención y bonificación de cuotas para incentivar el teletrabajo, aunque en ningún momento se ha cerrado ninguna de las 12 incubadoras.

De igual modo, a lo largo de 2020, se han realizado 412 actuaciones de mejoras en los espacios, instalaciones y sistemas de todos los centros que se gestionan. Esto ha supuesto una inversión de casi de 330.000 euros; concretamente 278.044,78 euros en infraestructuras y de 49.148,77 euros en sistemas.

Oficina del inversor

En cuanto a la Oficina del Inversor del Ayuntamiento de Málaga, Sánchez ha señalado que ha atendido y ofrecido servicios de consultoría a un total de 92 empresas nacionales e internacionales a través de medios telemáticos o presenciales en 2020.

Las empresas contactadas pertenecen a diversos sectores productivos destacando las compañías de software, tecnología, retail y logística. Las principales nacionalidades de las empresas que han contactado con la Oficina han sido España, EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania y Argentina, entre otros. Asimismo, se ayudó a 6 empresas y compañías extranjeras a instalarse en Málaga, estimándose la creación de unos 70 puestos de trabajo.

"Las cifras ponen de manifiesto que, aún en un año en el que la crisis sanitaria por la COVID-19 ha frenado la actividad económica, no se ha paralizado el interés que despierta la ciudad de Málaga y su ecosistema innovador como lugar para asentar nuevas sedes de empresas o ampliación de las mismas", ha valorado.

Otras de las líneas de acción de la Oficina del Inversor es el desarrollo de encuentros empresariales. Se han organizado un total de 22 eventos/encuentros empresariales, tanto en formato presencial como virtual.

Asimismo, dentro de la estrategia de proyección y posicionamiento de la ciudad, se ha realizado una campaña en el aeropuerto promocionando la ciudad como 'Málaga, the best home office in Europe'. Por otro lado, se colabora con 'Great Place to Work' para presentar un ranking de los mejores lugares para trabajar.

Proyecto europeos

Por otro lado, Promálaga ha participado durante el año 2020 en diferentes proyectos europeos con el fin de trabajar en distintos campos como la proyección internacional de la ciudad y sus empresas o la visibilización de Málaga como destino para producciones cinematográficas.

En concreto, a lo largo del año se ha culminado la ejecución de los proyectos 'Bridging the Gap' y 'Elviten', se ha continuado y ampliado la participación en 'GreenScreen' y 'Conecting' y se ha he incorporado al proyecto europeo 'Social&Creative'.

Por último, Promálaga recibió en 2020 tres galardones otorgados por la Fundación Mundo Ciudad que reconocen a aquellas empresas que promueven actuaciones empresariales de carácter estratégico, además del premio especial a la mejor empresa para el apoyo al emprendimiento. La tarjeta Málaga Pass recibió el premio en tres categorías: cultura, emprendimiento y desarrollo del empleo.