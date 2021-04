El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por el grupo de Ciudadanos y defendida por el parlamentario Francisco Javier Pareja para salvaguardar la Cripta de los Condes de Buenavista, situado en la basílica de Santa María de la Victoria.

Así, en la comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento de Andalucía, se ha acordado, con enmienda del PP, instar al Consejo de Gobierno a solicitar, a su vez, al Obispado de Málaga, como propietario de la Cripta de los Condes de Buenavista, a cumplir con la ley de patrimonio histórico de Andalucía y adoptar medidas cautelares "imprescindibles e inmediatas" para salvaguardar y proteger los elementos decorativos de este espacio.

Además, se solicita que se diseñe la estrategia de reparación, conservación y protección futura de dicho espacio, de manera que se actúe "con todos los mecanismos legales de que disponga para eliminar el origen de las filtraciones, evitando así la propagación de los daños".

La cripta, situada en el santuario donde se encuentra la imagen de la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria, tiene como origen ser el lugar donde el rey Fernando el Católico tuvo su campamento durante el asedio y toma de la ciudad de Málaga en 1487. En dicho lugar se edificaría una ermita para dar culto a la talla de la virgen que acompañó al rey en la batalla y recordar el triunfo bajo la advocación de la Victoria.

Esta ermita, posteriormente, pasó a ser custodiada por la Orden de los Mínimos, quienes edificaron junto a la misma un convento y una iglesia, aunque el estado en el que estaba a finales del siglo XVII no soportaba la construcción de nuevos añadios por un incendio. Por ello, se derribó y en su lugar se levantó otra de nueva planta que perdura hasta ahora. En 2007 el papa Benedicto XVI le concedió el título de Basílica Menor.

La cripta de los Condes de Buenavista se extiende en un espacio de 8,5 metros de ancho por 3,30 de alto, excavado bajo tierra, a la que se accede por la sacristía del templo. Forma parte del camarín-torre que está compuesto por la propia sacristía y del camarín de la virgen victoriana, todo obra del arquitecto y escultor Felipe de Unzurrúnzaga.

La cripta pertenece al denominado barroco tétrico, siendo el único testimonio arquitectónico que se conserva en España con estas características, recuerda Pareja en la lectura de la PNL en la comisión, añadiendo que pone como eje artístico y arquitectónico el enterramiento en sí y la exaltación del mortuorio.

"Destaca el fondo negro de toda la estancia que hace resaltar las yeserías con alegorías macabras y representaciones de huesos, calaveras y esqueletos; así como la simbología relativa a guadañas o relojes, distribuidas en paredes, techos y columnas de color blanco", explica.

Esta cripta, pese a ser Bien de Interés Cultural (BIC), "está amenazada desde hace años al sufrir desperfectos ocasionados en origen por la construcción de unos baños en la pared colindante de la cripta con el Hospital Pascual, al que se le permnitió realizar estas obras sin cuidados específicos". Esto originó filtraciones que derivaron en humedades y que en 2018, hace tres años, provocaron el desplome de parte de los característicos relieves de la cripta, cuyo techo, desde entonces, presenta múltiples humedades constantes que aceleran el deterioro de las yeserías.

También se ha aprobado la enmienda transaccional de adición para que se inste al Consejo de Gobierno a colaborar institucionalmente con el Ayuntamiento de Málaga para la reparación de la cripta dentro del marco normativo vigente.

Igualmente ha salido adelante el punto en el que se solicita la promoción de esta cripta de los Condes de Buenavista, una obra desconocida para muchos malagueños y visitantes y de gran valor.

Valoración de los grupos

Ana Naranjo, parlamentaria de Adelante, ha mostrado su respaldo a esta iniciativa para salvaguardar el patrimonio cultural andaluz, destacando que esta cripta es un ejemplo de él pero también "de las amenazas" existentes para el mismo. Así, ha incidido en que las instituciones "deben alentar a las instituciones para no cejar en su obligación de proteger, salvaguardar y tutelar los vestigios históricos y monumentales de Andalucía".

Además, ha pedido "ser vigilantes" con el "ingente patrimonio", lamentando los "escasos recursos que hay" para éste. En el caso de esta cripta, ha destacado que no sólo permite el desarrollo turístico de la zona "sino mantener nuestra cultura ante generaciones venideras".

En la misma línea, la parlamentaria de Vox por Málaga Ana Gil, ha mostrado el apoyo a la PNL de Ciudadanos y ha subrayado que los problemas de esta cripta, provocadas por las obras realizadas en su día en la pared colindante del Hospital Pascual, "deben solucionarse de manera rápida y eficiente".

"Esto necesita ser arreglado cuanto antes. No solo la cripta sino el camarín de la Virgen de la Victoria. No comprendemos el abandono absoluto de este monumento histórico, la cultura no solo ha perdido una temporada sino puede llegar a perder dos si no tomamos cartas en el asunto. Actualmente la cipta está cerrada y sólo el camarín recibe visitas esporádicamente y con citas", ha subrayado.

Además, ha destacado el trabajo de voluntarios que promueven su reparación y ha citado especialmente a Miguel Pérez y ha recordado que ya existe una comisión entre el Obispado de Málaga y la Consejería de Cultura para impulsar la rehabilitación de las instalaciones: "Creemos necesario acelerar los trámites para proteger este espacio emblemático para Málaga".

Por parte del PP, Carmen Céspedes ha recordado que el pasado mes el grupo de Ciudadanos presentó una pregunta sobre esta cripta, que fue respondida por la consejera, Patricia del Pozo, y ha incidido en que ya se está trabajando para solucionar los problemas derivados de las humedades provocadas por las obras del hospital aledaño, que hoy no está en uso.

"La Consejería ha intervenido ya y está marcada la intervención por la ley de patrimonio histórico de Andalucía. El santuario de la Victoria y la cripta es propiedad del Obispado de Málaga, que tiene mucho que decir al respecto y es al que corresponde la custodia y mantenimiento de este bien porque así lo establece el artículo 14 de la ley", ha añadido.

Al ser un inmueble considerado BIC las intervenciones que se realizaron en él y su entorno debieron contar con el permiso y las autorizaciones pertinentes de la Comisión Provincial de Patrimonio, ha recordado la 'popular', quien ha incidido en que ya hay un equipo técnico interviniendo, con la realización de análisis, ensayos y catas para analizar las estructuras: "En definitiva, se están articulando las bases para hacer una estrategia definitiva para su conservación".

"La Consejería está prestando asesoramiento técnico más allá de las obligaciones de la ley y ese compromiso se seguirá teniendo para alcanzar la mayor coordinación para una actuación eficaz", ha defendido, al tiempo que ha informado de las enmiendas presentadas y aceptadas por el proponente, Javier Pareja.

Por su parte, el parlamentario del PSOE Juan Pablo Durán ha recordado que cuando se inauguró el Hospital Pascual "nadie se ocupó ni preocupó por esto y casi 30 años después tenemos que arrepentirnos". A su juicio, "es importante que cuando hablamos de patrimonio no hagamos nunca, nunca, por una cuestión de agilidad administrativa, dejación de nuestras funciones".

"Esto seguro que fue aprobado y fíjese dónde ha terminado", ha expuesto el socialista, quien ha pedido que además de aprobar esta PNL deben comprometerse "para que se haga efectiva lo más pronto posible y se salven los escollos legales y administrativos para que todos podamos disfrutarla y legársela a los que vienen detrás".