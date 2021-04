El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha criticado al alcalde de la ciudad “por dejar totalmente abandonados a los propietarios y arrendatarios de las cerca de 1.500 viviendas protegidas de Soliva”, que el Ayuntamiento entregó en 2009, porque “desde entonces Paco de la Torre no ha aparecido por aquí”. Durante una rueda de prensa con vecinos y en compañía de las concejalas socialista Alicia Murillo y María del Carmen Sánchez, Pérez ha alertado de las “graves deficiencias que tienen estas viviendas por la falta de mantenimiento desde hace más de 11 años”, desperfectos que aparecieron desde los primeros días porque “estas promociones no se remataron bien”, además de la falta de seguridad que denuncian sus residentes por la deficiente iluminación y la ausencia de agentes de la Policía Local en sus calles.

El portavoz socialista ha precisado que las promociones de VPO de Soliva, en el distrito de Puerto de la Torre, “se vendieron como la gran ampliación de Teatinos, pero a sus propietarios y arrendatarios se les ha dado la espalda por parte de Paco de la Torre, que no pisa los barrios, y por parte del Instituto Municipal de la Vivienda, que no atiende sus demandas desde hace más de 11 años”. Pérez ha recriminado a De la Torre por sus palabras durante la inauguración de las viviendas. “Dijo que iba a ser un barrio sostenible, la ampliación de Málaga, un núcleo con todo tipo de servicios. Sus viviendas iban a tener placas solares para calentar el agua. Hoy lo que vemos es una barriada solitaria que vive a la espalda de la ciudad, con pisos que tienen una evidente falta de mantenimiento, las placas solares no funcionan y hasta la limpieza es muy deficiente”, ha resumido el socialista. Al tratarse de viviendas protegidas, el mantenimiento es una competencia municipal.

Sobre la inseguridad que denuncian los vecinos, Daniel Pérez ha solicitado al Ayuntamiento de Málaga “que mejore la iluminación del barrio, a oscuras prácticamente durante la noche. Unas calles bien iluminadas son transitadas con seguridad, donde aumenta el número de comercios y, por lo tanto, hay economía circular. Lo que no puede ser es que los vecinos manden hasta 23 correos electrónicos al IMV para solicitar arreglos en sus viviendas y no tener ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento de Málaga”. Entre estos desperfectos se encuentran “las puertas de acceso a los edificios, descolgadas en algunos casos, permitiendo así la entrada a personas sin techo que acampan en los portales; las zonas comunes son solares destartalados, sin una brizna de césped ni el mobiliario prometido para el esparcimiento de las familias”. El líder socialista ha pedido a De la Torre que “salga del despacho y visite a estas familias, porque no ha venido por aquí en 11 años”, advirtiendo de que “muchas de ellas se están planteando devolver al IMV los pisos que alquiler con opción a compra porque el barrio que vendió Paco de la Torre a bombo y platillo ha quedado claro que no era más que humo, como ha demostrado el paso del tiempo”, ha zanjado por su parte el líder del PSOE.

Durante la rueda de prensa ha tomado la palabra Saray Trujillo, vecina de Soliva y propietaria de una de las viviendas. “Todo está muy sucio, no hay higiene y tampoco mantenimiento”. Según Trujillo, “si antes la limpieza brillaba por su ausencia, ahora con el Covid19 todo va a peor. También hay problemas con los ascensores, que no funcionan en algunos casos, las puertas de entrada a los bloques son de mala calidad y se descuelgan fácilmente. Y las rejas de las viviendas están oxidadas por la falta de mantenimiento”. Durante un paseo por estas promociones de VPO, los vecinos demuestran que “ni siquiera se ha pintado desde entonces el exterior de los edificios, no hay balcones en las viviendas como nos dijo en su día el Ayuntamiento, sino rejas oxidadas porque no se pintan”.

Saray Trujillo ha resaltado el problema de la seguridad en los pisos. “Como las puertas de entrada a los bloques no cierran, se quedan abiertas durante semanas y entran ladrones. Han roto los cristales de nuestros vehículos en el parking de la comunidad, hasta han intentado ocupar ilegalmente una vivienda aprovechando que su propietaria, una persona mayor, estaba en la calle haciendo unas compras. A esto hay que darle solución ya”, ha expresado Trujillo desesperada. “Exigimos que vengan técnicos del Ayuntamiento para evaluar los desperfectos, que se pongan en marcha tareas de mantenimiento, queremos más presencia policial para andar seguros por las calles y tener tranquilidad en nuestras casas”, ha expresado esta vecina, recordando que “muchas de las familias vivimos aquí porque el precio del alquiler con opción a compra supone entre 200 y 300 euros, lo máximo que podemos pagar. No nos podemos permitir irnos a otro sitio con los precios de alquiler que tiene Málaga. Queremos que Soliva sea el barrio que el alcalde nos prometió en 2009. Nos lo debe”, ha rematado Saray Trujillo.