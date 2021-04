La ejecutiva de la agrupación del PSOE del distrito Carretera de Cádiz en Málaga, en su reunión del miércoles 14 de abril, a propuesta de su secretario general Javier Salas, tomó el acuerdo de solicitar a los órganos competentes del partido "el adelanto de las primarias a la candidatura de la presidencia de la Junta de Andalucía".

Como ven, hay una enorme tensión entre susanistas y partidarios de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, que promociona la candidatura del alcalde de Sevilla, Juan Espadas. La idea de Salas es preparar al PSOE para dar la batalla si se adelantan las elecciones autonómicas, algo que no es descabellado dadas las tensiones de Vox y el PP y la pérdida de fuerza electoral de Cs.

"En un clima de inestabilidad política y con las encuestas a favor, Moreno Bonilla puede convocar elecciones en cualquier momento. A ello se suma la situación de precampaña en el que está inmerso el PSOE andaluz, que no puede ni debe eternizarse, por lo que pedimos desde Carretera de Cádiz dar voz y voto a la militancia para que elija ya la nueva candidatura que luche por recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía", ha dicho Salas.

Salas también explicó que "el PP de Casado y Egea ha sido capaz de convertir a los tránsfugas de Murcia en consejeros/as y de adelantar elecciones en Madrid sin ningún argumento, por lo que también podría ocurrir un adelanto electoral aquí. Sería una irresponsabilidad política no estar preparados, por lo que debemos dejar que la militancia decida ya, de acuerdo con el espíritu del 39 Congreso Federal. Un partido de gobierno como es el PSOE de Andalucía no se puede permitir que su Secretaria General ande en una precampaña permanente que no beneficia en nada al partido, como se refleja en las encuestas, por lo que darle voz a la militancia para que decida el proyecto que quiere para Andalucía en estos momentos, es crucial para la consecución del objetivo último de nuestro partido que no es otro que volver a gobernar Andalucía".

Ya saben que el proceso congresual en Andalucía no tocaría hasta noviembre o diciembre de 2021, después del federal, y además de la actual secretaria general en la región, Susana Díaz, hay otros dos posibles candidatos haciendo ya campaña: por un lado Juan Espadas, alcalde de Sevilla, y por otro la actual ministra de Hacienda y exconsejera de la Junta María Jesús Montero. No en vano, en una encuesta realizada recientemente por el Gobierno andaluz se preguntaba ya de forma directa por los posibles candidatos del PSOE y entraban tanto Montero como Espadas. También se cuestionó por la posible cabeza de cartel de Vox, Macarena Olona.