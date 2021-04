El Área de Derechos Sociales, junto con Cruz Roja, Fundación Harena y el Teléfono de la Esperanza, ha desarrollado entre los meses de septiembre de 2020 y febrero de 2021 el Programa de movilización local contra la soledad y aislamiento social de las personas mayores, por el cual se ha contactado con las personas mayores que viven solas, se han conocido cuáles son sus necesidades y se les han ofrecido las ayudas, recursos o prestaciones que existen a su disposición.

El objetivo del programa es movilizar todos los recursos disponibles en el municipio para mejorar la atención a las personas mayores que viven solas, además de la adaptación progresiva de la sociedad al envejecimiento.

Según el Padrón de Habitantes, en Málaga existen 9.687 personas mayores de 80 años que viven solas. Este grupo poblacional ha sido el objetivo de este programa municipal, aunque posteriormente se han sumado mayores a partir de 65 años.

Se ha trabajado específicamente con 1.060 mayores que han recibido acompañamiento y apoyo psicológico por parte de la Fundación Harena y el Teléfono de la Esperanza. A ellos a hay que sumar los 776 mayores derivados a los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y que están siendo valorados por los trabajadores sociales municipales para poner a disposición las prestaciones existentes si las necesitasen.

La primera intervención ha sido realizada por Cruz Roja, que se puso en contacto con las personas mayores de 80 años que vivían solas y con las que se pudo contactar ya que en el padrón constaba su teléfono particular.

Se estableció contacto telefónico con 4.198 mayores, de los que el 50% (2.099) manifestaron que no tenían ninguna necesidad, el 4,3% (182) no han permitido la valoración y el 45,75% (1.917) han sido valoradas por el equipo de Cruz Roja. De estas 1.917 personas se detectó que 621 necesitaban apoyo para desarrollar las actividades básicas de la vida cotidiana (Apoyo ABVD), 155 necesitan una cobertura de necesidades básicas (Cobertura NNBB), 274 precisan apoyo emocional y acompañamiento y 867 resulta no tener ninguna necesidad por el hecho de vivir solas.