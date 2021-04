La Policía Local cambia el color de su uniforme. Se destierra el amarillo fluorescente que llevan, sobre todo, las unidades adscritas a las Jefaturas de Distrito, por el azul oscuro. El próximo pedido de uniformes, que se hará supuestamente a final de este año de cara a ser usado en 2020, vendrá ya con los nuevos colores. No costará un euro de más al erario público, porque simplemente se piden prendas más oscuras. El acuerdo lo han cerrado UPLB y Sipan con el edil de Seguridad, Avelino Barrionuevo, que responde así a una demanda histórica del cuerpo.

No es que el amarillo esté en toda la uniformidad de los agentes, sino sólo en aproximadamente la mitad de ellos, porque hay unidades como el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) cuyos integrantes ya llevan los uniformes en un tono muy oscuro de azul, al igual que algunos mandos. Esta es, explica Manuel Jesús Troyano, responsable del sindicato policial Sipan, una medida lógica, "en principio la Administración Local ha dicho que sí y va a proceder el cambio. Es lógico, la mayor parte de las plantillas en Andalucía lo tienen así estiupulado". Dice Troyano que esto es "un clamor histórico entre los agentes". Ahora, se tramita la ley andaluza de Coordinación de Policías Locales y, cuando se apruebe, para lo que no hay fecha, se cambiará el decreto autonómico que regula, entre otros aspectos, el color de los uniformes. "Es un grito unánime de todas la plantilla de la Policía Local el cambio de color. El origen del amarillo era ser más visibles en la calle, pero a la hora de regular el tráfico, por ejemplo, nos ponemos prendas de una gran visibilidad porque son reflectantes", dice, y eso es correcto, pero el colectivo quiere ahora "una uniformidad más acorde con los tiempos, el amarillo, por ejemplo, es muy incómodo en verano, se te pegan los mosquitos y hay que parar hasta la moto". Dice Troyano que el cambio de color se iba a producir con el cambio del decreto autonómico, pero el Ayuntamiento se ha adelantado.

Este sindicato remitió un escrito el pasado 26 de enero en el que instaba a cambiar el color del uniforme al azul oscuro para unificar al cuerpo malagueño con el resto de policías autonómicas, mejorar la eficacia y seguridad de los agentes y "diferenciar la imagen de cara a la ciudadanía de los policías respecto de otros trabajadores municipales y particulares que portan esos mismos colores en sus uniformes de trabajo, haciéndonos así más reconocibles". Los agentes adquieren el uniforme con un sistema de créditos a través de la empresa Partenon. Todo esto arrancará, por cierto, en 2022. Y el plazo de solicitud de prendas de color azul oscuro se abrirá a final de año y los agentes podrán adquirirlas a través de la tienda online, siendo más baratos los uniformes monocromáticos.

También ha peleado por esta medida el sindicato UPLB, cuya secretaria general, Ángela Maldonado, expuso en un escrito el pasado 22 de marzo en este sentido. "Una policía moderna y renovada es lo mínimo para una de las mejores plantillas de España y para este sindicato es objetivo fundamental a todos los niveles, desde el reconocimiento y recuperación de competencias por parte de las administraciones correspondientes, pasando por una Ley de Coordinación justa y a la altura, con la imprescindible reglamentación de medios materiales, armas largas, taser, etc". Todo ello pasa, indica Maldonado en ese escrito, por "una imagen nueva que refleje una percepción acorde a otros cuerpos policiales, la homogeneinización en el vestuario, dejando atrás el amarillo no es sólo estética, lleva aparejado una serie de conceptos y efectos pedagógicos demostrados que enriquecen y facilitan una labor profesional y de respeto". Además, "el amarillo utilizado en diversos servicios públicos y no públicos ajenos al Área de Seguridad ha sido visto durante años desde una perspectiva alejada de la imagen que todo cuerpo policial debe proyectar". Por ello, insistía en ese documento, pedía el cambio del color de las prendas superiores, sustituyendo el amarillo por el azul con el fin de homogeneizar el vestuario". "Lo hemos conseguido, hace tan sólo dos días cerramos el acuerdo con Avelino Barrionuevo, dejamos el amarillo atrás, es un clamor de la policía entera", dijo el jueves a este periódico la dirigente sindical.