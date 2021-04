El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado parte de su fortuna en la ciudad de Málaga, donde José Antonio Santiago, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1999, vendió ocho cupones premiados, tres de ellos agraciados con 40.000 euros, en la categoría XXL, y cinco con 25.000 euros, repartiendo así 245.000 euros entre la avenida de Europa y el barrio de las Delicias, en la Carretera de Cádiz, donde vende por las mañanas y por las tardes respectivamente.

Santiago, que repartió otros 300.000 euros en Nerja en 2001, se declaraba esta mañana "feliz" por la suerte dada a sus vecinos. "Me siento como si me hubiera tocado a mí, es una cosa muy grande. Una alegría muy grande con la necesidad que hay en estos tiempos, porque hay personas que lo están pasando muy mal y he ayudado a algunas personas a superarlo. Seguro que esto levanta el ánimo", decía.

Este sorteo ha dejado otros 250.000 euros en Sevilla y 100.000 en Puente Genil (Córdoba), por lo que ha repartido 595.000 euros entre las tres provincias andaluzas, y ha repartido más de 11,2 millones de euros entre la Comunidad Valenciana, donde se ha vendido la serie agraciada con nueve millones de euros, Aragón, Canarias y Cataluña, han informado desde la ONCE en un comunicado.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.