El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha advertido este domingo que la incidencia de coronavirus en la ciudad sigue subiendo, aunque ha valorado que sea menos que en otras ciudades. Así, ha agradecido el "esfuerzo" pero ha insistido en que "no es suficiente", incidiendo en que hay que "frenar y bajar, ser aún más solidarios" por la salud y para la reactivación económica".

También De la Torre, en un vídeo en Twitter, ha señalado que mientras se recupera la movilidad en España y en Europa, "Málaga debe reunir las mejores condiciones de seguridad sanitaria".

De la Torre ha recordado que la incidencia acumulada de COVID en la ciudad en dos semanas por cada 100.000 habitantes era el pasado viernes de 130,3, mientras que siete días atrás era 106,7.

"Esa subida de casi 30 no es excesiva pero es subir y tenemos que frenar y bajar", ha vuelto a reiterar el regidor, que ha indicado que ese "es el único camino para estar seguros de que somos solidarios con la gente, de que no se contagia más gente, no hay riesgo de su salud para ellos y ayudamos también a reactivar economía".

Buenos días. La incidencia acumulada sigue subiendo, aunque menos que en otras ciudades. Gracias por el esfuerzo, pero no es suficiente: tenemos que frenar y bajar, ser aún más solidarios por la salud ante todo y para lograr la reactivación económica pic.twitter.com/W8MTDcrJhd — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) 18 de abril de 2021

En este punto, ha agradecido el esfuerzo de los que están tratando de minimizar esos contagios: "Hemos subido pero menos que otras ciudades andaluzas, pero es evidente que aunque eso nos puede consolar es un consuelo no suficiente", ha dejado claro, incidiendo en que "lo mejor es conseguir esa bajada que siempre animo que debemos hacer".

Más aún, ha continuado, "lo debemos hacer por solidaridad", asegurando que esa palabra es "clave" en este momentos: "Usar mascarilla impedirá que podamos contagiar si somos asintomáticos a otros y, por tanto, estamos impidiendo que suban más los contagiados, que llegue más gente a la UCI y que haya riesgo, inclusive, de fallecimiento para algunos".

"No olvidemos nunca esta idea, seamos cooperadores, tengamos sentido de la solidaridad, seamos sensibles, educados, correctos, cívicos", y, ha dicho, "procuremos, en definitiva, que Málaga colabore a que los números de Andalucía y España vayan lo mejor posible" para "poder ganar confianza de cara al momento en que se vaya liberalizando o normalizando la movilidad de personas dentro de España y dentro de Europa".

Ha reconocido, no obstante, que aún queda "cierto tiempo, pero ese tiempo hay que hacerlo en las mejores condiciones de seguridad sanitaria y de marco de reactivación económica", ha incidido, añadiendo, además, que "ambas cosas tienen que ir unidas: la economía basada en la salud y la salud por principio de respeto y solidaridad", ha concluido.