Ciudadanos denuncia la falta de transparencia en la gestión de los fondos europeos, por parte del Gobierno de la nación. A dos meses vista de que esta ayuda europea comience a llegar al país, el partido señala que la mayoría de las pymes y los empresarios no saben cuáles son los cauces para poder acceder a ella. El economista y eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, se ha reunido en la mañana de hoy con empresarios malagueños para tratar este tema y hablar sobre cuál será la mejor manera de que estos fondos contribuyan a una recuperación real de la economía de la provincia.

Ante una situación sin precedentes, la Comisión Europea acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal dotado con 750.000 millones de euros, el plan Next Generation EU. Esta medida busca convertirse en un instrumento que contribuya a reparar los daños económicos y sociales causados por la crisis de la COVID-19. Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, denuncia que estos fondos están siendo usados de un modo poco transparente: “El Gobierno no está dando ninguna seguridad ni claridad a las Pymes ni a los empresarios sobre qué hay que hacer para conseguir esta ayuda, cómo se va a hacer para adjudicar este dinero”. El europarlamentario advierte, además, de que el tiempo de distribución de estos fondos se agota. “Con suerte empezarán a llegar en dos o tres meses y la mayoría de los empresarios no saben cómo pedirlos, la única forma actual de conseguir este dinero es tener algún amigo en Moncloa”, ironiza Garicano, que espera que la transparencia se imponga y el Gobierno comience a explicar con claridad cómo van a distribuirse estos fondos.

Para Málaga, los fondos Next Generation EU son recibidos por Ciudadanos como una puerta abierta hacia la diversificación económica. La provincia, ha asegurado Garicano, cuenta ya con un gran empuje en el sector industrial y tecnológico y "es toda una muestra de lo que se puede llegar a conseguir cuando realmente se trabaja para el futuro". En este sentido, se ha destacado la economía azul de la provincia, que factura más de 50 millones de euros al año; la industria audiovisual malagueña, cuyos rodajes dejaron en 2019 más de 23 millones de euros o el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que aspira a tener más de 50.000 trabajadores. La portavoz municipal del partido, Noelia Losada, ha asegurado que el escenario actual de la ciudad “es un marco idóneo para que dejemos de depender exclusivamente del turismo y para que diversifiquemos nuestra economía y nuestra industria”.

En esta misma línea, Losada ha recordado la importancia que los fondos europeos han tenido en la provincia, refiriéndose a infraestructuras como el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol o el AVE, "que llegaron a la provincia gracias a fondos europeos". Por ello, asegura, el Gobierno municipal ha estado trabajando en la presentación de 67 proyectos que, en el marco de los fondos Next Generation, llegarían a alcanzar una inversión de más de 1.900 euros. "Proyectos tan diversos y necesarios como carriles bici, proyectos de eficiencia energética, instalaciones municipales, ampliar el Palacio de Ferias y Congresos o la transformación digital de Pymes, incluso intentar acometer de una vez por todas el corredor ferroviario de la Costa del Sol", informa Losada.

Durante la reunión mantenida esta mañana, los empresarios malagueños han expuesto la situación actual de la economía de la provincia y han manifestado la necesidad de que los ritmos de vacunación "sean los que se prometieron, para que a principios de verano esté vacunado ese 70% y no haya problema para la visita de turistas". Así, los empresarios exponen la importancia de que parte de estos fondos lleguen al tejido empresarial malagueño y poder, así, revertir la preocupante situación que atraviesa su economía. "Queremos que se comunique cuáles son las formas de poder llegar a los fondos Next Generation porque necesitamos que parte de ese dinero llegue a nuestro sector, para que se solucione esta situación. Queremos seguir viviendo del turismo, que volvamos a nuestra normalidad y al número de turistas que siempre hemos tenido".