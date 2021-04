El C.E.I.P. Ciudad de Mobile denuncia la falta de luz en sus aulas, debido a los cortes por parte de la suministradora. Esta situación, que se produce todos los días desde hace dos meses, se debe a fallos en la red eléctrica del centro.

"Endesa, como empresa privada, decidió poner contadores inteligentes que no permiten el exceso de luz. La potencia contratada es muy poca, ya que al ser colegios muy antiguos, las instalaciones eléctricas también son muy antiguas. La potencia contratada de una casa normal es de 3.000 kW mientras que la de este centro es de 7.000 kW, para un colegio entero. Eso es un muy poco y va a saltar la luz sí o sí", afirma Olga Amado, portavoz de AMPAS en pie.

Estos cortes de luz se producen a medio día con la llegada del catering para el comedor escolar, ya que "al ser una línea fría, los alimentos vienen congelados y necesitan unos hornos que necesitan bastante electricidad, cuando llegan hay que apagar todo para poder ponerlos en marcha", asegura Amado. Según el centro, el Ayuntamiento ha pagado las multas pertinentes de esos sobrecostes de luz pero "seguimos en la misma situación, por ahora no han solucionado nada más".

"Tanto la Junta de Andalucía , como el Ayuntamiento no han gestionado esta problemática, no han sabido prevenir esto. Hasta la fecha el Ayuntamiento ha pagado las multas, horrible por su parte, porque lo hace con nuestros impuestos, cuando esta situación se debería solucionar con una obra de remodelación", reitera Amado.

Como consecuencia, los alumnos no cuentan con luz en sus aulas ni todo lo que ello conlleva, como pizarras digitales, internet, purificadores de aire ni ordenadores. "Los cortes de luz nos impiden realizar nuestra labor docente y administrativa, lo que perjudica enormemente las actividades con el alumnado", aseguran desde el centro.

Esta situación cuenta con otro añadido, ya que este colegio es centro de referencia del Hospital Materno Infantil, y por ende, llega alumnado con necesidades peculiares y atención especial. La madre de dos alumnos del Ciudad de Mobile, Yumara Villena, relata que "cada diez minutos se va la luz y se viven escenas de docentes con linternas y las luces de sus móviles iluminando los cuadernos. Todo ello en un centro con un alto índice de niños con discapacidad y alumnado con trasplantes, cualquier niño o niña que esté escolarizado tiene que poder asistir al colegio en condiciones óptimas, es un derecho fundamental".

Desde el centro sostienen que "tras de múltiples reclamaciones al Ayuntamiento y Junta de Andalucía, seguimos igual. Las familias no podemos más, queremos que nuestro dinero vaya a centros públicos, que es a donde tiene que ir, no a terrenos destinados a empresas privadas de educación", denuncia Olga Amado. La solución, según el centro, pasaría por cambiar el cableado y hacer una obra de remodelación: "Se supone que en verano lo harán, pondrán placas solares, etc. Pero eso no es efectivo porque hasta entonces tenemos tres meses de curso escolar en la misma situación".

Amado, describe que la problemática "es recurrente en más centros de Málaga". "El Ciudad Mobile no tiene ningún lujo en cuanto a calefacción o aire acondicionado, lo que no puede es encender un horno para el comedor o activar las pizarras digitales y la iluminación básica del aula. Esta situación da mucha vergüenza, durante el Covid si fuimos esenciales pero ¿y ahora?", señala.