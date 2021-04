El grupo municipal socialista compareció ayer en rueda de prensa para evaluar los recientes proyectos municipales. En palabras del portavoz socialista, Daniel Pérez, «se trata de proyectos inconexos que no hacen ciudad, que dejan entrever un grave problema municipal: la falta de modelo». De esta forma, el edil socialista aseguró que no es razonable para Málaga «asumir nuevos proyectos cada legislatura, sin correlación alguna e inversión faraónica que no ven la luz. Nos resta credibilidad, y esto al final lastra, como hemos visto en la pandemia, a la ciudad, abocándola a un modelo exclusivo de servicios que sufre un problema de estacionalidad en la creación de empleo». Así las cosas, el portavoz indicó que ha hablado con el alcalde para transmitirle la necesidad de «afrontar una mesa a modo de pacto para que seamos capaces de definir un modelo de ciudad que evite la propagación de proyectos fantasma como el puente en la bahía, o el soterramiento millonario del eje este-oeste».