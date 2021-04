Los malagueños tenemos una forma particular para localizar cada zona de la ciudad; como nunca he residido fuera de Málaga, aunque haya visitado muchas ciudades, no me atrevo a asegurar que sea una exclusiva malagueña, como ‘aliquindoi’ y ‘guarrito’, que son patrimonio de nuestra ciudad.

En Málaga, desde el año de la riá, y quién sabe si antes, más que recurrir al nombre de una calle o sector, tenemos la costumbre de orientarnos por algún edificio u objeto, o como dicen ahora, por algo del mobiliario urbano. De la añosa costumbre de resolver cada situación como «es del otro lado del río» (margen derecha del Guadalmedina), «es del barrio» (El Perchel, La Trinidad…), «vive en el Centro» (calle Larios y en las que la rodean), «señorito de La Caleta» o «gente de la manteca» (Paseos de Sancha, Limonar, Miramar…) no nos hemos apeado, al contrario, hemos ampliado le gama de localizaciones que facilitan el emplazamiento de cualquier lugar sin necesidad de citar la calle o plaza.

Los ejemplos son tantos que posiblemente se me olviden algunos o que no me haya llegado la onda de su utilización. Voy a citar algunos.

Para situarnos o para facilitar la localización de un lugar a alguien que nos pregunta, no recurrimos ni al nombre de la calle ni de la plaza.

Salimos del aprieto con «eso por Atarazanas» (con alusión al Mercado de Abastos), por Cantó (bloques de viviendas), por las Lagunillas, por el Hospital Civil, en Olletas, el Camino Nuevo…, que no se llama así porque tiene dos nombres, calle Ferrándiz, si se accede por el Jardín de los Monos (otra forma de localizar una zona de Málaga), y si se accede por el Paseo de Sancha, lleva el nombre del poeta Salvador Rueda.

Otros lugares con nombre propio son Bellavista, Baños del Carmen, Pedregalejo, Acacias, Valle de los Galanes, El Palo… Es una forma de orientar u orientarnos.

Si nos detenemos en otra zona de la ciudad, por ejemplo, en la prolongación de la Alameda, ahí nos quedamos indecisos porque hay variadas respuestas, como la citada Prolongación, avenida de Andalucía, Blas Infante… diciendo El Corte Inglés, basta. Y no lejos, Carranque, que no necesita más aclaración. Pasa igual con la Alameda. Es una sola y sanseacabó.

Nos vamos a la Carretera de Cádiz que es la carretera que conduce a Cádiz pero que tiene su nombre y que siempre escriben mal, incluidos Urbanismo y la concejalía de Cultura de nuestro ínclito Ayuntamiento: se llama Héroe Sostoa, con su placa y todo. Pues nada, Héroe de Sostoa y a veces Héroes de Sostoa. Debe su nombre a Tomás de Sostoa Achúcarro, militar nacido en Uruguay, héroe de la guerra de la Independencia española.

Pues bien, en la zona en cuestión, que es la más poblada de Málaga con menos zonas verdes (y los terrenos de Repsol en liza) es y será siempre la Carretera de Cádiz con sus barriadas Girón, Dos Hermanas, Nuevo San Andrés… hasta llegar a Makro, que es otro lugar con Denominación de Origen.

Mármoles

Mármoles o Camino de Antequera es otra zona con nombre propio que comprende desde el puente de la Aurora hasta Carlos Haya. La gente dice «eso está por Carlos Haya». Después vienen otros puntos como Teatinos, aunque ahora ha pasado a ser la Universidad y, para rematar la zona, Parcemasa y el Parque Tecnológico.

En Málaga, aunque hay varios polígonos industriales, solo cuenta uno que algunos en lugar de decir polígono dicen polígamo. Cuando alguien quiere comprar algo, la respuesta es: ve al polígono.., o polígamo, porque es donde están todos los almacenes, talleres… y los chinos.

Otros lugares de Málaga con nombre propio son La Palmilla, La Goleta, Las Locas y San José (psiquiátricos), Los Prados, el Carril de Salyt, Martiricos…

En Ciudad Jardín hay un lugar emblemático: el Canódromo. Ya no existe, pero se mantiene la denominación: «Vive por el Canódromo», se oye por ahí.

Más zonas o distritos: Huelin. Allí se ubican La Misericordia, La Térmica, el Hiper, Pryca, Los Guindos… y ya el Paseo Marítimo que ha cambiado la fisonomía del lugar desterrando El Relleno, El Bulto, la Estación del Perro… que se han borrado de las mentes populares.

Claro que han sobresalido otras dos palabras mágicas para orientar al personal: Ikea y Martín Carpena.

Nos vamos a La Malagueta con otros nombres muy consolidados como Campos Elíseos, las casas de Félix Sáenz, la Plaza de Toros, el Cementerio Inglés, la Cañada de los Ingleses… y el poético apodo de ‘El Desfile del Amor’.

No olvidemos Olletas con la prolongación a Los Montes, donde se engloba todo lo que se extiende por la carretera de los Montes hasta la Fuente de la Reina, que en una época pasada, se le cambió el nombre: Fuente de la República.

Se recuperó el original sin necesidad de una consulta ciudadana, una petición que se lleva mucho (terrenos de Repsol, solar del Astoria-Victoria, la torre del puerto…) y que en Málaga no tienen mucho eco esas manifestaciones porque se está mejor en casa o en un bar que blandir una pancarta reivindicativa a la que suman los ‘quemacontenedores’ y otros indeseables que están dispuestos a todo.

Otros recursos para situar distintos lugares con nombre propio son «por Capuchinos», «por el Cervantes», «el Molinillo», «Segalerva», «los Salesianos»... Son puntos que cualquier malagueño identifica sin la menor duda.

Otros lugares bien definidos son la Cruz de Humilladero, el puente de hierro (o de los Alemanes porque fue una donación del Gobierno alemán en reconocimiento del pueblo de Málaga en el naufragio del ‘Gneisenau’), el barrio de Chupa y Tira (calle de la Victoria y adyacente), las Protegidas (Viviendas de protección oficial), Tiro de Pichón…

Se han impuesto otras denominaciones, unas por proceder de antiguos cortijos (Cerrado de Calderón, Pinos del Limonar, Mayorazgo, Parque Clavero, Monte de Sancha, Monte Dorado…) y otras porque se han levantado edificios o bloques, como Casas de Félix Sáenz, Fábrica de Tabacos) y Muelle de Heredia, donde se construyeron varios edificios y que identifica a una zona que fue portuaria en su día. Lo mismo ocurre con los nombres de dos barriadas, las dos con el nombre de la constructora que las levantó: Echeverría y Echeverría de El Palo.

No pregunte en Málaga dónde está una calle sino por dónde está. Le darán norte, como decimos por aquí, con información muy justa: en Puerta Nueva, en Los Palomares, en el Marítimo, en Arroyo de los Ángeles, por la calle Granada la estrecha, por la Aurora, por El Ejío (El Ejido), por Trinidad Grund… ahora, el Soho, como si estuviéramos en Londres (London para los ingleses).