«Los retratos que hago son homenajes, ya sean por la historia de la persona o por la admiración que le tenga», cuenta Guillermo Paz, más conocido en el mundillo del arte urbano como Nesui SRC. El artista fue elegido por Luis Verde, concejal de Juventud y Educación en el Ayuntamiento de Málaga, para realizar una obra en la fachada del centro ciudadano del distrito Carretera de Cádiz que acercara a los más jóvenes la figura de José María Martín Carpena.

«He podido hablar con su hija y estaba súper agradecida, su aprobación y sus palabras me tranquilizaron. Estoy contento de poder aportar mi granito con este grafiti para que su familia siempre pueda recordarlo», cuenta Nesui SRC.

El proceso

Para poder realizarlo, usó sus botes de spray y una grúa, que a modo de anécdota, falló, y en mitad del proceso le dejó atrapado en las alturas. Asimismo, cuando finalizó el trabajo, le dio una capa de fijador también en spray. «Ya de por sí la pintura aguanta mucho pero al hacer un mural con orientación sur, el sol es lo que más lo quema y al estar tan cerca del mar este también lo corroe. Con la pintura y el fijador, ambos muy potentes, creo que aguantará mucho», relata el joven artista.

Respecto al tiempo que le llevó a hacerlo, confiesa que no lo ha contabilizado del todo. La parte del rostro, quizás lo que a todo el mundo le pareciera más compleja, le llevó tan solo un día y medio ya que los rostros son su especialidad. Sin embargo, las inclemencias meteorológicas, los problemas con la grúa, y pequeñas complicaciones en las letras que acompañan al rostro de Carpena, hicieron que el proceso se alargara una semana aproximadamente.«A raíz de un trabajo que hicimos en el colegio Ardira, Luis Verde me conoció. Cuando me hizo la propuesta me pareció bien pero la acogí con mucho respeto y responsabilidad, sobre todo por la familia», explica. Pese a que es gallego, concretamente de Lugo, conocía la historia de José María Martín Carpena pero reconoce que ahora sabe muchos más detalles.

Sus retratos

«Me encuentro cómodo en otros formatos pero quizás me generan más ansiedad compartirlos. El retrato es lo que más comparto. Los paisajes y el impresionismo me gustan pero soy tan exigente conmigo mismo que no suelo compartirlos».

Cuando retrata a alguien, lo hace porque quiere homenajearle. En su cuenta de Instagram (@nesui.src) pueden verse algunos murales dedicados a Enrique San Francisco, recientemente fallecido, o a grandes artistas del mundo de la música como la catalana Rosalía. «Si los retrato es porque siento admiración y les tengo respeto. Siempre son gente que me motiva». Lo que más le gusta del retrato es, en sus propias palabras, «meterme en la película de la otra persona». Detesta que cuando se retrata a alguien de la sensación de que pueda parecer un retrato frío o rígido, quiere ir más allá de la técnica. Prefiere meterse en el alma de la persona para poder dibujarla en su máxima expresión. «Cuando me propongo retratar a alguien trato de informarme y documentarme sobre ella. Normalmente no suele ser necesario porque son personas a las que conozco pero, cuando no es así, siempre trato de hacerlo», apunta el artista.

«Mis grafitis favoritos son lo que me quedan por hacer». Paz se considera una persona muy exigente. Disfruta del proceso de realización del mural pero, cuando lo finaliza, prefiere no volver a verlo porque siempre cree que puede detallar algo más. Define sus propios murales como «procesos de aprendizaje».

Málaga ciudad para los artistas

Lleva trabajando en Málaga cuatro años y reconoce que el clima de la ciudad es absolutamente genial para pintar. La luz le cambia la visión de los colores, algo que no ocurre en su tierra, Galicia, donde llueve con mucha más frecuencia, lo que limita mucho a los artistas urbanos. «Cuando los pintores hace años venían al Mediterráneo a trabajar no era por otra cosa que por la luz tan buena que hay. Es ideal».

Respecto a la clientela, el artista reconoce que hay mucha y que son pocos los artistas urbanos en Málaga para todo el trabajo que hay tanto en la capital como en pueblos como Benalmádena o Torremolinos. «El 70% de mis encargos son para particulares», concluye.