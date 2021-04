El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, responsable, también, de la Consejería de Turismo entre otras muchas atribuciones, ha dicho hoy en la inauguración de Salón de Innovación en Hostelería, que se celebra hasta el miércoles en el Palacio de Ferias y Congresos, que el Gobierno andaluz estudia, a propuesta de la Diputación Provincial de Málaga y su presidente, Francisco Salado, declarar al turismo como sector estratégico, lo que permitirá que en situaciones como la actual, es decir, de pandemia, o en otras parecidas como cualquier clase de catástrofe o crisis económica, por ejemplo, pueda recibir de forma más ágil bonificaciones fiscales, ayudas directas o puedan acometerse modificaciones legislativas que ayuden a los empresarios del sector.

“Yo estoy convencido de que el Gobierno andaluz va a declarar al turismo andaluz como un sector estratégico y estoy convencido porque no podemos mirar hacia otro lado cuando vemos que el turismo genera más del 13% del PIB, no hay sectores que generen en Andalucía una contribución a la economía y a la creación de empleo tan importante como el sector turístico, el sector turístico ha estado muy denostado durante mucho tiempo, y ahora más con un Gobierno de España que no cree en él, lo estamos viendo, ni una sola ayuda directa, en un momento como el que nos encontramos, ni siquiera conocemos el plan de reactivación económica que va a presentar el próxmo día 30 el Gobierno de España ante la UE para la distribución de los fondos Next Generation”, ha indicado.

Marín ha dicho que Andalucía “sí cree en el turismo, y lo demostramos cada día y por eso si finalmente el sector turístico, como yo creo que va a ser, es declarado sector estratégico nos permitirá en momentos como este, y en otros distintos también, adoptar medidas excepcionales como puedan ser en materia fiscal, en rebaja de impuestos, en ayudas para el sector o incluso en normativa a la hora, con el decreto que antes me preguntaba, de ampliación de la edificabilidad de los hoteles los espacios dentro de los cascos históricos”. Así, es “es una herramienta importante para el futuro, la pandemia nos ha enseñado que era necesario, como creemos en este sector creo que esto va a ser una realidad en muy pocas semanas”.

Esto lo ha dicho en declaraciones a los periodistas, pero durante su intervención en el acto de inauguración ha indicado, tras aceptar la presidencia de honor del comité organizador del salón H&T, “¿cómo no va a ser el sector turístico un sector estratégico?”. Y luego ha agregado: “Lo llevaría más allá, el sector turístico también debería ser estratégico a nivel nacional”.

La idea parte de Francisco Salado, presidente de la Diputación, quien en su intervención durante la inauguración del salón, ha señalado que se ha reunido con el vicepresidente de la Junta para tratar dos asuntos importantes, el primero de ellos este. “Va a empezar a tramitarse la declaración”, ha indicado, y cuando ocurran situaciones extraordinarias como la actual van a poder agilizarse las ayudas fiscales y económicas necesarias”. El segundo asunto es la modificación legal de un decreto que va a permitir a los hoteles ubicados en espacios céntricos de ciudades andaluzas incrementar sus espacios al crecer entre un 15% y un 20% la edificabilidad, de forma que los ayuntamientos, ha agregado Marín, permitirá acabar con la inseguridad jurídica de muchos Ayuntamientos al dar estas licencias urbanísticas. Para subir de categoría, según el decreto de clasificación hotelera que aprobó la Junta hace unos meses, hay que ampliar los espacios, además de ampliar los servicios y la calidad. Y eso no puede hacerse en muchos centros andaluces dada la normativa urbanística, que suele extremar precauciones para defender el patrimonio histórico, pero la modificación de Fomento sí va a permitir que estos establecimientos, de forma sólo temporal, mientras dure la pandemia, puedan ampliar sus instalaciones. Salado dio las gracias a Marín después de haber tratado con él este asunto, solicitado por el sector y tramitado a través de la CEA.

El vicepresidente del Gobierno andaluz, por su parte, asegura que las reservas van “in crescendo” y que en 2022 se marcará otro récord histórico de visitas, en números similares a 2019. En 2021 se podrían superar los 20 millones de pasajeros. También ha destacado las ayudas del Gobierno andaluz al sector turístico y hostelero. Este también ha deseado que el corredor seguro con el Reino Unido se ponga en marcha lo antes posible. “Ese corredor no depende del Gobierno andaluz, depende del Gobierno de España. Ojalá dependiera de nosotros, si fuera por parte nuestra ya estaría habilitado, se lo aseguro”, aunque ha dicho que la ministra Reyes Maroto “está de elecciones”. Sobre las quejas de viviendas turísticas por no poder acceder a las ayudas de la Junta, ha indicado que “no podemos darle ayudas a particulares, que tampoco tienen que declarar ni siquiera la factura, y a la hora de justificar las ayudas hay que presentar facturas, es muy simple”.

En cuanto a Salado, este ha indicado que las reservas se disparan para venir a la Costa del Sol en los próximos meses, en concreto en junio, julio y agosto hay ya más de 2,3 millones de asientos reservados en vuelos para venir al litoral costasoleño, y ha deseado que Reino Unido “nos vislumbre como destino seguro y no ponga en cuarentena obligatoria” al ciudadano británico que venga a la Costa del Sol.

Salado también ha pedido que a la Costa del Sol “vengan los recursos que necesitamos”, en referencia al reparto de ayudas al sector turístico hecho por el Gobierno central. “Es la industria más importante de España, el sector turístico no ha tenido la ayuda necesaria, no sólo en cantidad sino también en inmediatez”. Se han perdido “muchos empleos y muchas empresas” y en reparto de esos 7.000 millones de euros que se anunciaron, “la Costa del Sol ha sido maltratada, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos”. En ese reparto “no se ha tratado por igual a todas las comunidades”.

Hoy, además del Foro Nacional de Hostelería, se ha inaugurado el salón H&T. Así, el responsable de la organización de 2021 y presidente de la Asociación de Empresarios de Playa (Aeplayas), Miguel Villafaina, ha asegurado que participan en el evento más de 130 empresas, 120 expertos darán su visión sobre los retos del sector y hay más de 60 actividades previstas, con la participación de 14 chefs internacionales.

También han participado en la inauguración el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, y la edil de Turismo, Rosa Sánchez.