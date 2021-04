El IES Vicente Espinel está participando en el proyecto Erasmus+ ONLINE (Our New Learning Innovative Network for Education), junto a otros cinco centros educativos de Bulgaria, Croacia, Italia, Portugal y Turquía.

Coordinado por Croacia, este proyecto supone un paso adelante en la internacionalización del Gaona, cuyo alumnado tendrá la posibilidad de viajar a uno de los centros extranjeros a partir del próximo curso, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

El proyecto, según ha informado el centro educativo, nació por la necesidad de mejorar diversos aspectos de la enseñanza a distancia provocada por la pandemia, y agrupa a institutos de Secundaria y centros de FP.

Los diferentes países tratarán temas dentro del hilo común de la innovación educativa en la era digital como la seguridad en la red, creación de páginas web, e-comercio, difusión del patrimonio, gamificación y edición de imagen y vídeo.

Los objetivos comunes son proporcionar habilidades y conocimientos a profesorado y alumnado en el uso de herramientas digitales, mejorar aspectos como la competencia digital mediante la cooperación internacional, la competencia comunicativa en inglés y la competencia socio-afectiva mediante un enfoque internacional en contraste con el aislamiento impuesto por la pandemia. Además, se busca desarrollar enfoques creativos y el pensamiento crítico, así como promover la cultura, la difusión del patrimonio y el respeto y entendimiento multicultural. Respecto a este último punto, destaca la difusión del patrimonio cultural del propio centro, que este año celebra su 175 aniversario.

En las movilidades participarán unos 20 alumnos por cada centro, desde 2° de ESO a 1° de Bachillerato, pero la intención del Gaona es involucrar a más estudiantes en las actividades que se harán en Málaga.