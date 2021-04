El líder municipal socialista, Daniel Pérez, ha ofrecido este martes, junto al estadio de La Rosaleda, una rueda de prensa en la que ha justificado su decisión de pedir el lunes pasado, en la Ejecutiva Provincial del PSOE, un adelanto de las primarias para elegir al cabeza de cartel en las elecciones andaluzas. “Cuanto antes se dé voz a la militancia, mejor”, ha dicho a preguntas de los periodistas.

Las cuestiones han ido continuamente a tratar de esclarecer si Pérez apoya a la actual secretaria general del PSOE andaluz y ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, o al principal aspirantes y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, bien visto por la ejecutiva de Pedro Sánchez. El sector crítico del partido en Andalucía ha pedido en varias ocasiones el adelanto de las primarias al entender que el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, podría adelantarlas y, por tanto, no puede esperarse al otoño para el congreso regional. Pérez ha usado el mismo argumento que los sanchistas y se alinea con sus tesis, pero no dice públicamente a quien apoya. Tampoco ha aclarado si ha hablado con Susana Díaz.

Pérez dice que el turno de ruegos y preguntas se debatió con “respeto y cordialidad” y que “los debates cuanto antes se cierren, mejor, en el menor tiempo posible”, en referencia a si debe haber o no primarias. “Hace falta adelantar el procedimiento de primarias, es la mejor opción para tener un partido fuerte y trabajar íntegramente para ser alternativa de gobierno en Andalucia”, ha indicado.

Ha reconocido, eso sí, que el PSOE “es un partido en movimiento, que se va adaptando en programas e ideas a las necesidades de Andalucía, por eso gobernamos 37 años”, ha declarado y en las primarias, como todo los militantes, podrá ejercer su derecho al voto. “Todos los militantes tendrán las mismas oportunidades de expresarse, yo como militante que soy únicamente tendré la posibilidad de votar con un único voto como el resto”, ha señalado.

Ha insistido varías veces en que el debate de las primarias hay que cerrarlo lo antes posible, “no podemos tener el debate abierto hasta diciembre”.

Rechazó varias veces situarse al lado del sector crítico y ha elegido una equidistancia que romperá cuando toque.