La Facultad de Ciencias de la Salud es lo más parecido a un Hospital Universitario. Aunque su fachada y su diseño podrían asemejarse a los de un hotel, cuando entras por la puerta desaparecen todas esas dudas. Placas identificativas, batas blancas, libros sobre el cuerpo humano o laboratorios son algunas de las pistas que te ayudan a deducir que estos estudiantes no son turistas ni huéspedes, sino personas que están cerca de salir al mercado profesional con ganas, ilusión y vocación. «Tenía claro que quería hacerle más fácil la vida a la gente y ese es mi objetivo. De esta forma, el rendimiento, la implicación y las ganas de trabajar son mayores», confiesa Noelia Moreno Morales, decana de la facultad.

Asumió su cargo el 2 de julio de 2020 tras estar 16 años como secretaria académica de la anterior decana, María Teresa Labajos. Aunque conocía la facultad muy bien, la historia cambió cuando decidió dar el paso puesto que las responsabilidades pasaron a ser otras y las dificultades se incrementaron. «A pesar del gran equipo decanal que está conmigo, al final la que tiene la última responsabilidad soy yo. La antigua decana después de tanto tiempo lo dominaba a la perfección, sin embargo, yo estoy aún en ese proceso de aprendizaje. Soy una persona que consensuo mucho las cosas, las decisiones las tomamos entre todos. Aquí no hay jerarquía, celebramos una reunión de equipo todos los miércoles para ponernos al día y hablar de lo que suceda», detalla.

Durante la elaboración del programa electoral, se preguntaron qué pretendían transmitir y ahora tienen claro lo que son: una gran familia. «Llegamos a la conclusión de que queríamos atraer al talento y convertirlos en profesionales sanitarios, no solo inculcándoles conocimientos técnicos sino también humanísticos. Como dice nuestro rector, José Ángel Narváez, hay que formar al alumnado con pensamiento crítico y con convencimiento de que tienen que hacer el bien para construir un mundo mejor. Este discurso es el que sentimos de verdad todos los componentes de este decanato. Tenemos la suerte de contar con los mejores estudiantes y un equipo de profesores estupendo», subraya Noelia Moreno.

Novedades

Los objetivos que se han planteado para estos cuatro años de mandato ya se están empezando a ponerse en marcha. Concretamente, llevan trabajando desde diciembre en algunas propuestas, según la decana. «Vamos a fomentar y asegurar la calidad de la docencia. Queremos optar a la convocatoria de la DEVA (Dirección de Evaluación y Acreditación) y para ello llevamos trabajando muchos meses. Vamos a impregnar a la facultad de lo que entendemos nosotros por calidad: una estrategia para mejorar los procesos en todos los niveles: formativo, de profesorado, de movilidad…», explica la decana. Por otro lado, otro de los proyectos que ya se está llevando a cabo es extender la Unidad Docente Asistencial de Podología y Fisioterapia, que da servicio a la sociedad malagueña, al resto de los grados. «Ya hemos enviado todo a la Asesoría Jurídica de la UMA para ampliar nuestra actividad esencial en el ámbito de la terapia ocupacional y de la enfermería. Se pretende crear una clínica universitaria con las cuatro profesiones sanitarias», comenta. Los servicios, que tienen un precio reducido, son ejecutados por los estudiantes, pero siempre supervisados por los profesores. Noelia Moreno anima a los malagueños a que prueben estos servicios para que cada vez sean más los que soliciten acudir a esta unidad. «Hemos notado un pequeño descenso de gente que viene, tanto por la llegada de la pandemia como por el cambio de ubicación. Antes estábamos en pleno Centro y la unidad de podología siempre estaba llena. Lo que estamos haciendo es crear convenios con diferentes asociaciones y clubes deportivos para atraer a pacientes», resalta.

Instalaciones

Las instalaciones de esta facultad son calificadas por los estudiantes como un auténtico privilegio debido a todos los materiales que disponen y al estado de las aulas. Esto se traduce a la realidad puesto que los laboratorios de enfermería son considerados un ‘referente a nivel nacional’. «Se ha presentado un proyecto de simulación al parto y de cuidados críticos en el adulto con la Universidad Pública Nacional de Honduras. Consistiría en ir allí, formar a estos profesores de la Universidad de Honduras y donarles modelos de simulación. La tasa de mortalidad en este país por negligencia en el parto es muy alta y esto mejoraría los índices», especifica la decana.

Por otro lado, el Centro de Investigación de esta facultad ya está funcionando pese a que no se ha podido inaugurar por el Covid. «Con la antigua decana se construyó ese edificio que teníamos como de mantenimiento, pero ahora lo hemos amueblado y hemos pasado a los grupos de investigación de la facultad a trabajar allí», aclara. Aunque si hay alguna desventaja de las instalaciones de esta facultad, esa es la ventilación. No existe de forma natural ni en las aulas ni en los laboratorios, y es por ello que tan tenido que hacer una ampliación de la ventilación mecánica.

Docencia bimodal

La enseñanza ya no es como antes, sin embargo, desde la Facultad de Ciencias de la Salud han conseguido que tanto las prácticas externas como las de laboratorio se mantuvieran durante todo este tiempo. «Nuestros estudiantes tienen que hacer prácticas externas presenciales para adquirir las habilidades y destrezas. Aquí estamos muy contentos porque nuestro empleador más importante, el SAS, además de otros centros de salud privados, ha mantenido sus ofertas y esto ha posibilitado que el alumnado pudiera desempeñarlas sin problemas», describe Moreno.

"Las instalaciones y el material del que disponemos son de gran utilidad"

Lidia Díaz, Elena Díaz y Carmen García creen que lo mejor de esta facultad son las instalaciones. Muestran su satisfacción al hacer memoria y recordar que gracias a todo el material que disponen pueden desempeñar las prácticas. «Otro de los aspectos que también nos llama la atención es el servicio de cafetería. La comida está rica y los precios son bastante asequibles», comenta Elena. A pesar de ello, echan en falta varias cosas que con el tiempo esperan que estén presentes. «Me gustaría que incorporaran áreas de descanso al aire libre con bancos y árboles y por supuesto que mejoraran las conexiones con los autobuses. Hay que coger una lanzadera porque las líneas normales no llegan hasta aquí y encima suelen pasar cada 30 minutos, por lo que nos hace perder mucho tiempo», confiesa Lidia. Edu Cano, otro estudiante de Podología, resalta que la limpieza de la facultad y el trato del personal es inmejorable. «Es una facultad que se organiza muy bien y que está respetando espectacularmente la normativa anticovid, sin embargo, tendrían que mejorar aspectos como incorporar carteles o indicaciones para poder llegar hasta la facultad. Cuando vienes por primera vez, es complicado ya que no hay ninguna señal», explica. Además, considera que otra de las desventajas de esta facultad es la ventilación. «En muchas aulas no hay ventanas y si las hay son muy pequeñas. Esto resulta incómodo y estaría bien que lo solucionaran», pide.

«Podríamos participar más y hacer actividades, pero muchas veces no nos enteramos de esas propuestas»

Estas estudiantes opinan que se debería mejorar la comunicación entre los estudiantes y el profesorado. «Es cierto que con todo esto de la pandemia es más difícil enterarte de las cosas, pero dentro de la facultad podíamos hacer más actividades e implicarnos más y muchas veces no se participa porque se desconocen», confiesa Pilar. Como estudiantes de Terapia Ocupacional destacan que la docencia online en ocasiones dificulta que las clases se puedan desarrollar con normalidad debido a los problemas tecnológicos y estaban deseando volver a la presencialidad para hacer uso de los materiales.

«Se deberían modificar los planes de estudios y cambiar la distribución del temario. Muchas veces se queda corto»

«Los laboratorios y seminarios disponen de mucho material hospitalario como muñecos, camillas, cámaras y eso provoca que sea bastante real la experiencia», comenta Candela Martín. Otro de los aspectos que destacan estos estudiantes es que el personal está muy cualificado y eso se percibe en las clases. «Vienen muchos profesionales sanitarios del 061 a explicarnos prácticas clínicas, pero no solo son profesores sino que también nos trasladan muchas cosas de su vida real y del día a día», añade Elena Melgar. Aunque se muestran contentos con estos aspectos, preferirían que se le prestara más atención a los planes de estudios y se produjeran cambios en las asignaturas. «Sería necesario distribuir el temario de otra forma. Hay asignaturas en las que nos quedamos cortos y otras que se podrían dar en menos tiempo», describe Pablo Navarro.

Además, consideran que es necesario que enfoquen las clases teóricas a lo que después se va a realizar en la práctica. «En la teoría nos explican muy bien todo, pero luego cuando hemos llegado a las prácticas, nos hemos encontrado con otras cosas», describe Elena. Con esto pretenden que no se llegue a las prácticas con confusiones y que directamente sepan lo que hay que hacer en la actividad propuesta en esa clase.