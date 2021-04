‘Por una Málaga mejor’ es el resultado de la unión, durante el año pasado 2020, de diferentes asociaciones de los once distritos de Málaga. Los colectivos Lagunillas Centro, Nada es Imposible, Amfremar, OSAH Málaga, Unión Ciudad Jardín, ASAEC, Animación Malacitana, Torrijos, Unificación Nuevo San Andrés, IncluDD, Sentimiento Churrianero, Hacienda Cabello y Mujeres de la Laguna, aunaron esfuerzos con el objetivo de ayudar a familias y personas en vulnerabilidad flagrante.

«Nos pusimos de acuerdo para coordinar entre nosotros los escasos recursos con los que contábamos para optimizarlos de la mejor manera posible, evitar que hubiera duplicidades, y hacer una distribución eficiente de los alimentos por zonas, además de ponernos en contacto con la Administración local para que nos usara a nosotros como tentáculos solidarios que llegaban a los barrios. De este modo montamos una infraestructura, una red de entidades sociales que se llama ‘Por una Málaga Mejor’»

Antonio Paneque es presidente de OSAH Málaga, uno de los miembros que integran la nueva asociación, y comenta que los promotores de la idea del reciente colectivo son ya veteranos malagueños en esto de la solidaridad: «Nos conocemos como poco desde hace quince años, y todos estamos de acuerdo en que la coordinación es un elemento necesario y prioritario en cualquier proyecto solidario».

En la práctica, el trabajo no se circunscribe exclusivamente al reparto de alimentos, el abanico de la ayuda de ‘Por una Málaga mejor’ se extiende a otros campos. Las personas que atienden lo hacen bajo derivación de los centros sociales de cada uno de los once distritos de Málaga. «Todos lo que atendemos -continúa Paneque- son personas valoradas por el personal técnico del Ayuntamiento». Entre las tareas más comunes: asesorar en la petición de ayudas y subvenciones, asesoramiento sobre desahucios, acompañamiento a hospitales, etc. Cada una de los colectivos que forman ‘Por una Málaga mejor’ ofrece a las personas vulnerables, según sus posibilidades y recursos, equipos multidisciplinares que complementan las tareas de los equipos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga.

En total, las quince asociaciones que forman ‘Por una Málaga mejor’ suman 800 voluntarios, trabajan con 12.000 familias (unas 50.000 personas) y cuentan como recursos la colaboración municipal, los alimentos procedentes de los Fondos FEGA (a través de la Subdelegación del Gobierno) y donaciones de particulares, las más cuantiosas, como las campañas que se llevaron a cabo en diciembre de 2020 y marzo de 2021 donde se consiguió recaudar más de 600.000 kilos de alimentos.

Y es que según el presidente de OSAH Málaga, la colaboración público-privada forma parte del abecé de la solidaridad, «no entendemos el trabajo solidario sin este tipo de apoyo -asegura-, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de justicia social y hay gente, mucha gente que necesita ayuda».

Antonio Paneque se acuerda de las semanas de confinamiento durante la pandemia, los momentos más críticos vividos últimamente: «Estábamos en la calle cuando no había nadie. Somos unos locos con vocación solidaria. Llevamos a los domicilios los lotes de comida; éramos los paños de lágrimas de la gente porque se respiraba mucho miedo», recuerda.

Paneque espera dejar atrás lo peor de la pandemia y mirar a un futuro donde «seguir coordinándonos y hacer gestión, gestión y más gestión para atender a la gente de la manera más digna posible». A partir del 9 de mayo espera que la economía vaya saliendo del letargo, aunque «la gente seguirá viniendo a nosotros. Somos las ventanas solidarias de la administración y hay que potenciar y administrar los recursos con equidad».