María del Mar Vázquez dirige el mayor centro sanitario de la provincia. Al Hospital Regional no solo lo diferencia su tamaño y el volumen de pacientes, sino el contar con especialidades provinciales como cirugía torácica, maxilofacial, cirugía pediátrica o neurocirugía. Además, es el único centro de Málaga en el que se realizan trasplantes.

Directora médica del centro desde abril de 2019, Vázquez se puso al frente de la gestión del Regional el pasado 13 de diciembre de ese mismo año, a las puertas de la mayor emergencia sanitaria vivida hasta la fecha. En el fin de semana en el que se celebra el 65 aniversario del centro, su directora médica y gerente recuerda cómo se vivió desde dentro esta crisis y cómo está logrando reponerse un hospital que cuenta, a día de hoy, con más de 7.500 trabajadores y 47 especialidades.

Asumió la gerencia del Hospital Regional escasos meses antes del comienzo de la crisis sanitaria, ¿cómo fue hacer frente a esta situación sin precedentes?

Como ya estábamos viendo la situación a nivel mundial, lo que estaba pasando en Italia y en Madrid, la clave de nuestro éxito fue anticiparnos, y saber transmitir que Málaga necesitaba reorganizarse de otra manera para poder hacer frente a la epidemia. Estábamos en un situación de partida de pocas camas con respecto a la población que atendemos, en el conjunto de la provincia. Necesitábamos replantear la situación y reorganizarnos de forma única. Nos dejaron libertad e hicimos una coordinación desde el Regional de todos los centros, públicos y privados, y todos los recursos se unificaron. Eso dio muy buen resultado, de hecho en ningún momento hemos tenido situación de colapso o de desborde.

¿Qué ha sido lo más difícil de gestionar esta emergencia sanitaria?

Por una parte la incertidumbre en sí de cómo se comporta la epidemia, hicimos frente a una situación de crisis sanitaria de la que teníamos poca información. Un año después, para nada se parece a como estábamos al principio. La última ola, que ha sido mucho más grande, se ha vivido de una forma completamente distinta a la primera, porque en la primera se añadía la gestión de la incertidumbre. Para mí, como coordinadora de la provincia y directora del Regional, la parte más difícil fue ver tanta enfermedad y tanta muerte imprevisible. Todas las enfermedades que conocemos tienen un porcentaje de mortalidad, en una desconocida no se sabe y fuimos viendo sobre la marcha el aumento de los ingresos y las personas de todas las edades que de no haber existido el virus no hubieran fallecido. Tus propios compañeros enfermando también, ha sido muy duro para todos nosotros.

¿Aciertos y errores en la toma de decisiones?

Aciertos el saber coordinar y que todo el mundo entienda que teníamos que trabajar juntos. Eso ha sido un gran triunfo, normalmente los centros sanitarios están acostumbrados a intercambiar pacientes y conocimientos pero nunca se nos había presentado la prueba de trabajar de forma unificada. En cuanto a los errores, me hubiera gustado que la organización de los equipos de asistencia hubiera sido más rápida. No es tanto un error como puro desconocimiento, al principio, de cómo se transmitía el virus. Me hubiera gustado haber puesto más medidas de prevención para evitar ingresos que con otro conocimiento, sabiendo lo que sabemos a día de hoy, se hubieran evitado. Luego todos los profesionales se volcaron y el acierto vino solo, esa parte fue brillante.

La respuesta del personal sanitario fue ejemplar, trabajaron sin descanso. Tras varias oleadas preocupa ahora la salud mental de los trabajadores, ¿cómo se encuentran los sanitarios del Regional?

El personal del Regional, al igual que el del resto de centros porque la presión era compartida de forma uniforme, han visto lo que hacía décadas que no se veía, una epidemia mundial de tantísimos afectados. El personal sanitario, tanto médicos, enfermeros, administrativos, celadores, todos los trabajadores del centro han vivido este momento como histórico. Ante una situación de crisis respondieron dándolo todo, no tenían hora para irse, no tenían problemas en duplicar los turnos si hacía falta. Eso genera cansancio, además del estrés que supone gestionar pacientes ante lo desconocido. En el momento justo no lo notas, lo notas a posteriori cuando se aplana, cuando notas que has dado el 200%. El personal ahora mismo lo que está acusando es cansancio, no solo físico, sino el cansancio de darse cuenta de lo que ha vivido. Están acostumbrados a trabajar con pacientes que sufren, que a veces fallecen pero no con tanta intensidad. Todo esto requiere tiempo, descanso, mucho apoyo y que ellos vayan poco a poco asimilando lo que han vivido. Apenas salían del hospital, algunos de sus compañeros han enfermado, iban a casa con temor de contagiar a su familia, el miedo de ver a algún familiar entrar por la puerta de urgencias… Tienen que vivir como un duelo, recuperarse de la situación y darse cuenta de que todo lo que ha pasado ha sido verdad.

¿Ha salido el centro reforzado?

Sí, esta crisis nos ha puesto a prueba y esta prueba podría haber resultado un desastre. El miedo podría haber podido con todo y haber hecho que la respuesta fuera otra, pero el centro ha vivido la experiencia de no tener frontera, de tener equipos multidisciplinar en los que han trabajado hasta 60 médicos, de 14 especialidades diferentes, mezclados y todos coordinados. Un equipo formado por facultativos quirúrgicos, médicos de infecciosos, neumología, radiodiágnostico, de todas las especialidades y haciendo una formación conjunta para poder afrontar esto. La sensación de unión, de equipo y de pertenencia es muy fuerte, muy poderosa. Ahí es donde se va a asentar la recuperación, igual que lo afrontaron juntos, la recuperación la están afrontando juntos. Son mucho más conscientes de cómo son sus compañeros de otras especialidades, se cuidan mutuamente y eso va a perdurar, eso nos va a cambiar para siempre.

¿Se ha notado el efecto vacuna en esta cuarta ola? Se habla de menos ingresos.

Sin ninguna duda. Nosotros tuvimos que habilitar un pabellón completo en el Hospital Civil para dar apoyo a los pacientes y ya no pacientes, sino a personas que eran positivo en las residencias de ancianos que no desarrollaban los síntomas pero que había que tener en aislamiento. Creamos esta unidad de apoyo a la residencia y, desde que se vacunó a esta población, está cerrada, no hay ningún paciente de esta edad. El perfil ha cambiado pero no porque el virus sea distinto, sino porque hemos protegido ya a una parte de la población. Que la vacuna sirve es indiscutible, lo vamos a notar en muy poco tiempo, cuando la vacuna avance hacia el resto de la población va a ser mucho más evidente. Pero en los centros asistenciales lo notamos ya mucho porque esa población anciana, que es tan frágil y con un porcentaje de hasta un 20% de mortalidad, ha desaparecido. Es muy pronto para poder hacer una valoración porque todavía falta mucho pero a nivel asistencial la valoración de la vacuna es positiva, sin duda.

¿En qué situación se encuentra el hospital ahora? ¿Están todos los servicios asistenciales trabajando ya como lo hacían normalmente?

Si por normalidad entendemos como estábamos antes de la epidemia, podemos decir que normales ya no vamos a ser nunca. Nosotros reorganizamos el hospital para dar respuesta a todo lo que se nos demandaba por la población, ahí hay servicios que cambiaron de sitio y que aún permanecen fuera de lo que era su lugar original, y van a permanecer así hasta que tengamos garantizado que ninguna de las olas que puedan venir pueden hacer daño a la población. La actividad sí se ha recuperado completamente y eso es una situación de gran tensión para todos los centros porque convivir con el Covid, cuando todavía no ha desaparecido, ese equilibrio es muy complicado para todos los hospitales. Nosotros hemos recuperado toda la actividad quirúrgica, toda la actividad de consulta y todas las pruebas diagnósticas lo que pasa es que la asistencia al Covid no ha desaparecido. Hemos tenido que retroceder con la última ola que ha sido muy grande y ahora que ha bajado hemos vuelto a desplegar. La situación más delicada es justamente cuando estamos alcanzando el valle, cuando estamos bajando y aún no sabemos que hemos terminado de bajar, porque ahí estamos abriendo toda la actividad sin saber si va a haber un repunte, y eso nos tensiona mucho organizativamente. La población no debe notarlo porque para eso nos reorganizamos, para que ellos no noten la tensión organizativa de que estamos con todo abierto y sin saber si va a haber un repunte de pronto que va a necesitar de toda nuestra atención. Realmente el centro lo lleva bien, es un engranaje difícil para los equipos directivos pero va funcionando muy eficazmente.

La reestructuración del espacio y la reorganización del hospital, por tanto, es constante.

La reorganización es permanente porque ninguna de las olas ha sido igual a la anterior. La primera porque era todo nuevo. En la segunda, que a nosotros se nos doblegó en dos curvas en vez de en una, tuvimos que aprender a reorganizarnos sobre la marcha y aprendimos que para poder dar una buena respuesta a todas las especialidades y al Covid había que ser muy flexibles. La dinámica de trabajo dentro del hospital es una dinámica acostumbrada ya a flexibilizarse, a cambiar circuitos si es necesario, de hecho permanentemente hay revisiones de los circuitos y cambios. Por eso no genera ningún problema ni alteración en lo que es la asistencia, simplemente es adaptarse a las circunstancias porque hay que mantenerse al pie de las necesidades de la población en cada momento.

¿Cómo ha sido la respuesta de la población durante la crisis sanitaria? La población ya sabía que el sistema sanitario estaba ahí porque siempre hemos estado en la provincia dando respuesta pero no sabían hasta dónde podía llegar. No era esperado que fuera capaz de cambiar para dar otra respuesta. La ciudadanía ha sido magnífica y ejemplar porque ha sabido adaptarse igual que nosotros. Es muy duro decirle a una familia que no puede visitar a su familiar ingresado, más en centros andaluces donde nuestra cultura es muy de cuidar y estar siempre acompañando. Hemos restringido la circulación dentro de los centros, las visitas, hemos cambiado la forma a tablets y videollamadas... Y la población se ha dado cuenta de que nosotros estábamos ahí intentando facilitar otra forma de relación. Chapó por la población de Málaga.



¿Qué enseñanzas obtiene el centro y sus profesionales de esta pandemia?

Una enseñanza general muy importante es que hay que abandonar la idea de que las epidemias son de países externos a nosotros. En un momento hay un virus que muta, se transmite y es capaz de cambiar nuestra vida para siempre. A nivel asistencial, aprendemos que hay que estar permanentemente preparados y entrenándose para cualquier eventualidad. Nuestra experiencia en preparación y simulacros eran eventualidades como incendios, terremotos o accidentes aéreos y, ahora, sabemos que las eventualidades pueden ser gérmenes que atacan a la población e intentan acabar con ella. Que no es tan lejano a nosotros, que cualquier eventualidad pueda golpearnos de esta manera, eso es una enseñanza,. Luego, han aprendido a que el hospital es una unidad, un conjunto de personas diferentes que en cualquier momento tienen que trabajar juntas y de otra manera, y eso antes no se planteaba siquiera. El salir de tu especialidad y de tu trabajo habitual para hacer cosas completamente distintas. Además, como profesional te genera una gran satisfacción el dar una buena respuesta y ver cómo los pacientes mejoran, cómo has sido tú su única familia, esa es otra de las grandes valoraciones y de las cosas positivas que nos quedan ante todo esto.