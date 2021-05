El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Jorge Quero ha pedido al equipo de gobierno "medidas provisionales de actuación inmediata" ante la nueva Ordenanza de Movilidad, ya que tras su puesta en marcha "pone en riesgo a los usuarios de bicicletas y de patinetes, obligándolos a compartir el mismo espacio con los vehículos a motor".

"La nueva Ordenanza de Movilidad ha condenado a las familias malagueñas a dejar sus bicicletas en el trastero, porque las medidas impuestas por el Ayuntamiento son muy restrictivas, y obliga tanto a adultos como a niños a circular por la calzada compartiendo el carril derecho o 'timocarril 30' con los vehículos a motor", ha manifestado a través de un comunicado.

Desde el Grupo Municipal Socialista han recogido las reivindicaciones tanto de Ruedas Redondas como de las familias que utilizan en su día a día la bicicleta como vehículo de movilidad personal "y que exigen más carriles ciclables provisionales". "Además, los vecinos del centro de Málaga se han encontrado aislados, ya que trayectos como el paso por el túnel de La Alcazaba se convierte en una odisea sin ningún tipo de seguridad para ciclistas, menores o usuarios de patinetes", ha lamentado Quero.

El concejal socialista ha destacado que "en la actualidad, solamente un cuatro por ciento del espacio público en Málaga es ciclable". "Estas vías son insuficientes, además de no estar conectadas y plagadas de puntos negros donde se producen numerosas colisiones o accidentes", ha apuntado.

Además, ha precisado que "con las últimas lluvias hemos podido comprobar la falta de mantenimiento de los carriles bici donde a los usuarios se les complica hacer uso de ellos, debido a la acumulación de agua o a la presencia de grietas o agujeros".

"En la ciudad de Málaga se da una paradoja, ya que pretende ser un referente en Europa en movilidad sostenible, pero esta nueva ordenanza lo que consigue es disuadir a los malagueños y malagueñas a usar la bicicleta o el patinete", ha criticado Quero, señalando que la ciudad "no puede ser sostenible dificultando el uso de estos vehículos".

Por eso, han pedido al Ayuntamiento "que haga como han hecho otras ciudades, por ejemplo Barcelona, donde se han habilitado zonas donde comparten espacio el peatón con las bicicletas", de forma que "han hecho una interpretación muy distinta de la normativa de la DGT que se ha hecho en Málaga, ya que aquí se ha aplicado la parte más restrictiva, condenando el uso de la bici y dificultando la movilidad en la ciudad".

El presidente de la asociación Ruedas Redondas, José Luis Martín, ha declarado que "los ciclistas no podemos esperar hasta 2027, ni a exposiciones universales ni a programas políticos que lo que hacen es dilatar y llevar el problema a otros procesos que no es el que necesitamos en nuestra ciudad".

"Entendemos que no hay avances por parte del equipo de gobierno en la mesa de la bicicleta, ya que las propuestas que se han presentado, más que propuestas son proyectos, que se realizarán o no", ha lamentado.

Así, ha informado de que han convocado una nueva 'bicifestación' para el próximo domingo 9 de mayo, señalando que "los usuarios de bicicleta continuamos con los mismos problemas, ya que no podemos circular por determinadas zonas de la ciudad de forma segura y estamos obligados a compartir espacio con vehículos que ruedan a mucha más velocidad".

Por otra parte, Teresa del Sol, representante de la plataforma Familias por la Bici, ha reivindicado "una ciudad amable para las familias que nos trasladamos en bicicleta al trabajo, al cole o a nuestros lugares de ocio". "Queremos un desplazamiento seguro, no una red de carriles 30 peligrosa y no segregada", ha dicho, reclamando "una red continua, que nos permita cruzar la ciudad y llegar a todos los barrios de la ciudad, que todos los nuevos proyectos de ordenación urbana incluyan carriles bici y que se impulsen los desplazamientos activos y no contaminantes". "Se puede hacer y es necesario", ha finalizado.

Por su parte, Laura de la Casa Molina, fundadora del colectivo ciudadano 'Mamis del Parque', ha puesto de manifiesto, según el comunicado, que "muchas familias malagueñas actualmente han tenido que dejar de coger las bicicletas por la situación en la que nos encontramos". "La ausencia de una red de carriles bici segura e interconectada y la obligatoriedad de tener que circular por la calzada, tanto adultos, menores o personas mayores, provoca miedo e inseguridad al tener que compartir el mismo espacio con el tráfico rodado", ha señalado.