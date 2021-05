«A mi padre lo llevamos a urgencias y, por los síntomas, lo ingresaron corriendo dentro, no nos dio tiempo ni de despedirnos. Nos dijeron que ya lo veríamos, pero no volvimos a hacerlo».

Las consultas psicológicas por duelo patológico han experimentado un fuerte repunte y se disparan un año después del comienzo de la pandemia. El número de terapias individuales se ha incrementado hasta un 30% durante los últimos siete meses, alertan desde la Asociación Alhelí, que ha prestado atención psicológica a 547 usuarios desde entonces.

El duelo es un proceso natural que toda persona experimenta en algún momento de su vida y que consta de una serie de etapas que afrontar. Cuando estas no se superan, cuando la vida pasa a estar condicionada por el pensamiento constante del ser querido, se habla de duelo patológico. Este tipo de duelo se ha incrementado en los últimos meses debido al aumento de fallecimientos por COVID-19 y las circunstancias extraordinarias en las que estos se producen.

Cuadros ansiosos, depresivos, estrés o trastornos del sueño. Cada día aumentan más los casos de pacientes que recurren a terapia para poder gestionar la pérdida de un ser querido a consecuencia del coronavirus. «El aumento de los usuarios está siendo, sobre todo, de personas que han experimentado el fallecimiento de algún familiar por COVID-19», señala Noelia Espinosa, psicóloga y miembro de la asociación Alhelí.

La entidad, que nació con la vocación de prevenir el duelo patológico y ofrecer un acompañamiento humano y psicológico durante este proceso, se encuentra ahora desbordada. Su fundadora, Yolanda Verdugo, asegura que el número de llamadas recibidas desde que comenzase la pandemia se ha incrementado exponencialmente, y nos cuenta que las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido por coronavirus son más susceptibles de desarrollar un duelo patológico.

«Fue una semana. En principio teníamos una visita programada para el lunes pero no llegó, mi padre falleció el sábado. Es lo que tienen los pacientes covid, que están solos, no se les puede visitar...». A. Martos perdió a su padre mientras su madre y su hermana se encontraban aisladas en su casa al haber contraído, también, el virus. «No pudieron estar en el velatorio, no pudieron estar despidiéndose. Fue muy duro el hecho de llevarle las cenizas a mi madre y no poder darle un abrazo». Cuánto más traumática sea la pérdida, explica la fundadora de Asociación Alhelí, más daño se hace uno mismo en el proceso del duelo.

Perder a un ser querido a causa de la COVID-19 acarrea unas graves secuelas psicológicas. El hecho de no poder despedirse por última vez de la persona que se va es uno de los factores que más mella está haciendo en los pacientes que desarrollan un duelo patológico. «El no tener una última imagen de mi padre, esa imagen me falta en el puzzle de mi cabeza», relata A. Martos. Los expertos señalan que una despedida, aunque simbólica, es necesaria para poder comenzar con el proceso del duelo: «Hay que cerrar el ciclo para que la persona pueda elaborar su duelo de una manera normal y no se convierta en algo patológico», indica la psicóloga Noelia Espinosa. Escribir una carta, acudir a un lugar significativo, hacer un ritual de despedida... los rituales, apunta Espinosa, tienen un componente emocional muy importante para que la persona pueda quedar en paz con su ser querido.

La culpa es otro factor que agrava los duelos de pérdidas por coronavirus. ¿Y si lo he contagiado yo? «Culpabilizarse de la muerte de un ser querido es el mayor dolor que se puede experimentar», advierte Yolanda Verdugo. Este sentimiento, si no es transitorio, puede llegar a convertirse en crónico y agravar el proceso de duelo.

Para todo ello, los profesionales de la salud mental advierten de la importancia de pedir ayuda a tiempo. «La muerte nos va a golpear a todos en algún momento. Hablemos de ella, porque así sabremos a qué nos enfrentamos», defiende la fundadora de Alhelí. Por su parte, Noelia Espinosa advierte de la importancia de la ayuda psicológica: «No siempre se encuentra el espacio adecuado para manifestar lo que se siente y es necesario pedir ayuda a un profesional. Es la era de la salud mental, hay que desmitificar y darle la importancia que no se le ha dado hasta ahora».

Ayuda mutua

Desde sus inicios, hace ya más de cuatro años, la esencia de la Asociación Alhelí ha sido los grupos de ayuda. En ellos se promueve la ayuda mutua entre personas que tienen en común la pérdida de un ser querido.

Además de una atención individual, la entidad trabaja en la superación de la pérdida, el recuerdo, cómo cerrar el ciclo o cómo transitar el dolor a través de terapias en grupo, que se vieron alteras por la pandemia. «No hemos dejado a nadie atrás y nos hemos ido adaptando a la situación. Comenzamos a hacer terapias grupales a través de vídeoconferencias», relata su fundadora. Esta alternativa abrió la puerta a que la ayuda de Alhelí llegará a todas las personas del territorio nacional. «Nos ha permitido llegar a personas de Córdoba, Barcelona, Oviedo, Sevilla... esto es toda una ventaja», señala Espinosa. No obstante, explica, cada vez son más las personas que demandan el cara a cara, consultas presenciales: «Se empieza a notar ya el cansancio psicológico de la atención on-line. Las personas necesitan contacto».