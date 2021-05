‘Terminar la Catedral de Málaga....y otros aconteceres’, así se titula el libro de José Antonio Portillo Cruz en el que justifica el porqué la Catedral de Málaga lleva tanto tiempo sin terminar. La obra abarca todas las ramas del Derecho: Historia, Leyes e incluso las Bellas Artes. El también vicepresidente de la Asociación Ciudadana Málaga aporta datos apelando a la ciencia jurídica con el único objetivo: que la Catedral de Málaga sea una obra acabada para una mayor satisfacción de los malagueños.

¿Cuáles son las entrañas de este libro?

El libro es muy jurídico, es para justificar por qué la Catedral lleva tanto tiempo sin terminarse. Desde el punto de vista jurídico, en el libro, se dan todas las razones para que se tenga que terminar. Aparte de eso, tiene un poco de Historia, un poco de Bellas Artes...En fin, todas las ramas del Derecho. Es un poco extenso. En Málaga nunca sabíamos que había que terminar la Catedral, no sabíamos si pertenecía a los curas, al Estado o al Ayuntamiento. El libro es una especie de tesis doctoral en la que se acredita con todos los textos legales que, actualmente, la Catedral pertenece al Obispado. El Obispado no es un organismo oficial, sino un organismo privado que es dueño de un monumento precioso y que tiene la obligación de terminarlo.

¿Por qué esa fijación concretamente con la Catedral?

¿Hay algún otro monumento en Málaga que no se haya terminado? Ninguno. Una cosa es que se restauren todas las iglesias que pertenecen sin ninguna duda al Obispado, pero esta pertenece concretamente a la institución de la Iglesia Católica que es la ONG más importante que hay en España, Europa y en el mundo occidental. Entonces, hay que terminar la catedral con dinero privado que sé cómo sacarlo y sé cómo se obtiene. Ese dinero se destina desde Europa para terminar la Catedral y no para reparar otro tipo de iglesias, que también necesitan reparaciones con fondos de la misma o fondos del Obispado. Pero en ese monumento concretamente han tenido dudas si pertenecía al Estado o a la Junta de Andalucía. Durante un tiempo en Málaga, hasta que salió Celia Villalobos diciendo lo de la Catedral, permanecía invisible la necesidad de terminarla. ¿Eso cómo va a ser? Nunca se han puesto a discutir por qué no se termina. En el libro ya se demuestra que todo hay que terminarlo. Porque en una obra todo lo que se empieza se acaba. La Catedral hay que terminarla, porque la ley dice que hay que terminarla. No puede haber un edificio que quede sin acabar. Hay que terminarlo, si no, a subasta pública como lo dice el artículo 156. Este libro, además, contiene datos anecdóticos y algunas cosas autobiográficas.

¿Cree que su libro va a ayudar a que la Catedral se termine?

Sí, seguro. Nosotros tenemos la Asociación Ciudadana Málaga y te aseguro que no pararemos. Ahora mismo está el Obispado terminando el último proyecto. A este proyecto tiene que darle el visto bueno la Junta de Andalucía y el Departamento de Cultura, aún así, Elías Bendodo lo ha demostrado con otros hechos. Bendodo, cuando era presidente de la Diputación, también se mojó delante de todas las autoridades diciendo: «La Catedral de Málaga tiene que acabarse». Y ahora con más razón, también está haciendo lo que puede desde donde está sin ningún tipo de privilegios a otras ciudades de Andalucía, ni mucho menos. Solo pido que nos den el mismo trato de favor que lo han tenido con todas. Porque se han terminado la de Jaén, la de Córdoba y la de Granada. Se acabó con lo de ‘la Manquita’. Hace 500 años desde que se puso la primera piedra por los Reyes Católicos que se la donaron cuando conquistaron Málaga. Esa piedra la donaron a la Iglesia, y eso hay que respetarlo.

¿Cuánto ha tardado en recoger los datos y ponerse a escribir?

Todo eso lo he hecho durante todo el tiempo de la pandemia. Empecé a escribirlo a principios de enero. Yo ya sabía del tema, había dado charlas y conferencias con el presidente de la Asociación Ciudadana Málaga, Diego Estrada Fernández. Hemos dado muchas charlas en las peñas, en sitios donde los aficionados como yo queremos que se termine la Catedral. Con este libro, hemos conseguido hacerlo de manera metódica, de una manera articulada. Se cuenta desde el principio de los Reyes Católicos hasta el día de hoy. Un monumento artístico hay que terminarlo, porque le da categoría a la ciudad. Nosotros no lo tenemos porque nunca hemos sido cabeza de decisiones de nada. Siempre hemos dependido de Madrid, Granada o Sevilla y nunca hemos tenido obispo católico. Como consecuencia de todo eso, nadie se ha preocupado de la ‘chapuza’ que hizo la Junta de Andalucía para ahorrarse dinero. Pusieron una doble bóveda y una bonita fachada. Eso es un ‘pegote’, más que nada porque ha salido ‘un churro’. Debido a esto, cuando llueve mucho se cala y por eso, hay que ponerle un tejado porque esa catedral se ha diseñado para que tenga dos torres.

¿Cuándo se publicó el libro?

El libro ya se ha publicado y yo he sido el editor del libro. De momento, en venta no está, ni tampoco me preocupa que se venda poco o mucho. A mi lo único que me interesa es que se hable de la Catedral y que se pregunten por qué no se ha terminado. En este libro, trato de poner en ridículo a todos lo que se han opuesto en Málaga a que se termine porque es «una seña de identidad». De seña de identidad nada, va a quedar más bonita con las dos torres terminadas.