España es el país europeo donde más viviendas turísticas hay, sólo por detrás de Francia e Italia. El país terminó el año con más de 450.000 alojamientos de este tipo registrados en plataformas de alquiler como Expedia, Vrbo, Airbnb, Booking o Tripadvisor.

Sin embargo, la oferta se distribuye de una forma desigual por el territorio nacional. Andalucía es la región donde más plazas de viviendas turísticas hay, en concreto 456.420, seguida de Cataluña (371.286) y Comunidad Valenciana (308.935)

La consejería andaluza de Turismo ha dado de alta 16.322 en el último año. En la provincia de Málaga actualmente hay registradas 40.592 viviendas con fines turísticos (VFT) y 214.492 plazas, un aumento de 16.322 plazas respecto al año anterior.

Según los datos del Registro de Turismo de Andalucía, las viviendas con fines turísticos han notado una tendencia a la alza ya que en los últimos tres años, el número de plazas han ido aumentando. Este aumento se debe, paradójicamente, a la crisis sanitaria, ya que a pesar de que la visita de turistas a la Costa del Sol se ha reducido considerablemente «es cierto que con la pandemia se ha incrementado el número de plazas ocupadas ya que los turistas prefieren las viviendas con fines turísticos, ya que son espacios más seguros y particulares, sin esa aglomeración que puede haber en un hotel», asegura el secretario de Hostelería y turismo de CCOO a nivel nacional, Gonzalo Fuentes.

En 2019 había registradas en la provincia de Málaga 30.149 viviendas con fines turísticos y 157.486 plazas; en 2020 y pese a la pandemia, las viviendas registradas en la ciudad aumentaron en 7.596, es decir 37.745 VFT que alcanzaron las 198.170 plazas, «aunque hay parte de esta viviendas que se han mantenido vacías y cerradas, ya que no han entrado apenas turista».

La Asociación de Vivienda Turística de Andalucía (AVVA) asegura que «el 27% se ha ido y el 40% de las plazas se han cambiado de vacacional a viviendas con alquileres de larga duración».

Este tipo de inmuebles se rigen por el decreto 28/2016, de 2 de febrero, que regula las viviendas con fines turísticos y por la modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. En él se recoge que las viviendas con fines turísticos deben cumplir una serie de requisitos mínimos de calidad y confort equiparables a los del resto de alojamientos, con el fin de asegurar los derechos de los usuarios y evitar situaciones de fraude, intrusismo, clandestinidad y competencia desleal.

«Las plataformas deben cumplimentar el modelo 179, compartiendo así con Hacienda datos de todas las reservas de las viviendas turísticas. Incluyen fecha de llegada/salida, la referencia catastral y el importe. Por tanto hablamos de un sector regularizado y fiscalizado», asegura Carlos Pérez-Lanzac, presidente de AVVA.

Las altas para poder destinar una vivienda o apartamento turístico se llevan a cabo mediante una declaración responsable del propietario donde se declara que cumple con los requisitos, ya sea dimensiones, habitaciones y servicio. Cuando los inspectores o técnicos en turismo revisan el expediente y descubren que el establecimiento no cumple con los requisitos que había declarado el propietario se le da de baja las plazas que tiene asignadas.

Pero uno de los principales problemas que tiene este sector es la falta de inspectores, ya que tan sólo hay ocho inspectores para los más de 40.000 pisos turísticos de la provincia. «En Málaga se nos ha ido de las manos, el decreto andaluz exige unas condiciones muy específicas y es imposible verificar si cumplen o no porque no hay inspectores. El silencio es positivo para los que no cumplen», subraya Fuentes.

Otra de las amenazas que acechan al sector, es la oferta ilegal de pisos turísticos no registrados. «Ilegales no debe haber ninguna, porque nos perjudica a todos», denuncia Pérez-Lanzac.

No opina lo mismo Gonzalo Fuentes quien piensa que «hay muchas viviendas turísticas fuera de la ley. Y hay una realidad fiscal incontestable y es que el alquiler ordinarios y el precio de la vivienda se han incrementado como consecuencia de las viviendas con fines turísticos», afirma el líder de CCOO.