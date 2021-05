Cuatro años más tarde, la Asociación de Vecinos de Mangas Verdes ha vuelto a denunciar ante el Defensor del Pueblo Andaluz el abandono del inacabado Parque del Sendero del Cau.

Los vecinos, que esta semana se reunieron en Málaga con un miembro de la oficina del Defensor, han entregado un dossier en el que critican la insólita situación de esta zona verde, fruto de una visita electoral en 2001 del entonces presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves. La asociación de vecinos ya entregó otro informe en 2017.

Aunque las obras se iniciaron hacia 2002, quedaron paralizadas en 2007 y desde entonces, obstáculos administrativos han impedido concluirla.

La mayor traba de este fallido espacio verde -un estrecho pasillo de apenas 500 metros-, es que por ella transcurre bajo tierra un tramo de unos 150 metros del Acueducto de San Telmo, conocido popularmente en el barrio como el Cau. En el proyecto inicial, el tramo del acueducto iba cubierto con placas de metacrilato para que se pudiera apreciar a lo largo del paseo.

«El representante de la oficina del Defensor del Pueblo me dijo que creía que ya estaba arreglado», explicó Antonio Martos, presidente de la Asociación de Vecinos de Mangas Verdes.

El representante vecinal subrayó que los vecinos ni siquiera reclaman ya que finalicen las obras, tan sólo que la Junta de Andalucía acabe con la inseguridad y la acumulación de basura.

Como recordó, hace tiempo que desaparecieron las vallas colocadas por la Junta, por lo que es paso diario de los niños que acuden al colegio, «y que si no tienen que rodear el barrio entero».

Situado a gran altura y sin barandillas, en el parque en obras la vegetación ha disimulado las varillas de obra, algunas de las cuales los vecinos han doblado para que no causen accidentes. A este peligro hay que sumar la suciedad generalizada: «El Ayuntamiento dice que no lo limpia porque no es suyo y aquello está increíble de basura», señala Antonio Martos, que alerta de que cualquier día puede ocurrir una desgracia.

«La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Casero, declaró ayer que el Ayuntamiento de Málaga «está ultimando algunas cosas del proyecto para adecuarlas a los condicionantes de Cultura.

En 2017, la Junta y el Ayuntamiento firmaron un convenio marco para sacar adelante este parque de Mangas Verdes que, el año que viene, cumplirá 20 años inconcluso.