El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha aprovechado hoy unas jornadas sobre los 30 km/h, tituladas 'Hacia un nuevo modelo de ciudad', para criticar el auto del TSJA que anula, a instancias de Ruedas Redondas, dos artículos de la Ordenanza de Movilidad de Málaga que impedían a las bicicletas ir por las aceras o zonas peatonales. Esta suspensión es cautelar y, por tanto, temporal, hasta que la Sala no resuelva sobre el fondo del asunto.

A estas jornadas ha estado invitado el edil de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río, entre otros ediles que ocupan cargos homólogos en otros consistorios españoles. Tras su intervención, Pere Navarro, que moderaba la mesa, ha dicho: ""73% de la longitud de las vías de la ciudad, impresiona". Se refería a los 70 kilómetros de carril ciclable en los que los ciclistas y usuarios de patinetes deben simultanear el espacio con coches, motos, furgonetas o camiones al no existir suficientes carriles bici segregados en la ciudad, aunque el equipo de gobierno ha anunciado la ejecución inminente de varios kilómetros y proyectos a corto y medio plazo. Los ciclistas, por su parte, se quejan de la inseguridad en la que se los sume al obligarlos a compartir espacio con vehículos mucho más pesados e insisten en reconvertir 22 espacios urbanos que podrían servir para el paso de peatones y bicicletas. El Ayuntamiento ha recurrido el auto e insiste, amparándose en las tesis de la DGT, en que las bicis son vehículos y no pueden ir ni por aceras ni por zonas peatonales. A los ciclistas les preocupa el ahora, ese tiempo que han de compartir las vías ciclables.

Así, Navarro dice: "70 kilómetros de carril ciclable. ¿Los ciclistas deben estar contentísimos? No. 70 kilómetros de carril ciclable". Y luego, agrega: "Habla lo importante de la campaña de comunicación, información, esto es verdad que es pedagogía y pedagogía y pedagogía han hecho todo lo posible por el peatón y la bicicleta, el peatón no dice ni sí ni no, la bicicleta parece que no está contenta

con lo cual me sorprende la situación aquella del recurso. Dicho de otra manera, hay que ir con la FEMP, con la DGT está con vosotros, hemos de ir de alguna manera para hacer un bloque para de, alguna manera, evitar sorpresas como esta, nos dejan a todos un poco desconcertados y desorientados cuando son temas que están muy hablados, y debatidos, muy estudiados y muy documentados, pero en fin". Se posiciona así con la postura del Consistorio.

Los ciclistas han organizado ya dos bicifestaciones para pedir carriles bici segregados.