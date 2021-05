La Comisión de Ordenación del Territorio aprobó este lunes, con 8 votos a favor y 7 en contra, el plan especial que contempla una gasolinera de bajo coste en el número 54 de la Carretera de Coín, en Churriana.

La medida cuenta con un importante rechazo vecinal, dado que se emplazaría a pocos metros de 87 viviendas, en la zona conocida como Vía Célere, y de una guardería infantil, en un tramo de la carretera en el que además hay dos gasolineras.

La portavoz de Adelante Málaga, Remedios Ramos, justificó su voto en contra en que la formación seguía alineada «con las alegaciones de los vecinos y vecinas de Churriana», en desacuerdo con la gasolinera.

Por su parte el representante de grupo municipal socialista, Salvador Trujillo, argumentó el voto en contra en que se trata de un proyecto «que ha estado marcado por las dudas, por idas y venidas del expediente por mentiras a los vecinos y falsas promesas en época electoral».

El concejal hizo mención a la paralización de las obras en 2018 por parte de la Gerencia de Urbanismo, «porque resulta que la empresa estaba trabajando sin licencia de obras (...) Precisamente estaban instalando los depósitos de los carburantes», alertó.

El edil también recordó que la instalación de la gasolinera no prosperó en los plenos municipales de noviembre de 2018 y febrero de 2019.

Salvador Trujillo además criticó el que esta paralización por Urbanismo no constara en el expediente de la gasolinera, como tampoco «que la hipotética gasolinera se encuentre a menos de 20 metros de las viviendas de más de 300 vecinos» ni «la existencia de una guardería a menos de 50 metros de dicha instalación».

El concejal popular de Urbanismo, Raúl López, por su parte admitió la tramitación de esa infracción urbanística, pero también que la propuesta ahora «reúne los condicionantes jurídicos para hacerlo».

En este sentido, recordó que el Ayuntamiento solicitó evaluación del impacto ambiental, «y esa evaluación vino negativa, diciendo que no existe esa afección, por lo que administrativamente no tenemos un argumentario para denegar esa licencia; no podemos no tramitarla», explicó.

En todo caso, el concejal de Urbanismo remarcó que lo que se aprobaba era «la aprobación definitiva de un plan especial contra el que caben todo tipo de alegaciones».

Reacción de los vecinos

La noticia fue acogida con críticas por Inmaculada Viñolo, presidenta de la Asociación de Vecinos Arcusves de Churriana.

La presidenta vecinal recordó que su colectivo presentó una alegación junto con los vecinos afectados, no atentida, y lamentó que de la votación del plan especial se enterara «el viernes casi de casualidad». «Por lo menos podían haber informado a la gente personada».

La responsable vecinal subrayó que no tiene sentido emplazar una gasolinera tan próxima a las casas y en un tramo con dos gasolineras muy cercanas.

Por parte de los vecinos de Vía Célere, Juan José Jiménez declaró que se trata de una urbanización de adosados con familias muy jóvenes y muchos niños pequeños. «Lo que tememos es que, al ser una gasolinera de bajo coste, tenga un gran afluencia y eso traiga ruido y tráfico», destacó y subrayó que, además de las molestias por ruido y contaminación, los vecinos temen por la seguridad de sus hijos pequeños.

«Lo que más nos ha chocado es la mala fe de llevar esto a última hora, para que los vecinos no tuviéramos tiempo de reaccionar», criticó.