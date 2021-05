La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la segunda modificación de crédito con cargo al presupuesto de 2021. Esta asciende a 5.262.253,32 euros de forma que de ese dinero 2.050.000 euros se destina un millón para ayudas económicas a familias vulnerables, la misma cantidad para apoyar a las entidades de reparto de alimentos, productos de higiene personal básica, 50.000 euros para la fundación Lágrimas y Favores; y, por otro lado, hay una partida de otro millón de euros para ayudas directas a hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad y 1,1 millones de euros para varios proyectos urbanísticos.

El reparto de completa con 300.000 euros para cultura, 110.500 euros para Deporte, 230.000 euros para playas y Servicios Operativos, 60.000 para Seguridad, 55.000 para Participación Ciudadana y más de 300.000 para eventos y promoción de la ciudad.

De esta forma, el alcalde, Francisco de la Torre, y el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, han presentado la modificación y han hecho especial hincapié en millón de euros que se destina a hoteles y apartamentos turísticos. Se excluye, eso sí, a las viviendas turísticas. La pandemia ha hecho que la actividad turística se haya visto mermada en más de un 80%, por lo que se hace esta convocatoria pública extraordinaria para conceder subvenciones de concurrencia competitiva. Hay dos líneas de ayudas directas, de un único pago: la primera está dotada de 900.000 euros, va a los hoteles (150 euros por habitación). Se darán por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto. La segunda tiene 100.000 euros y va a los apartamentos turísticos, 100 euros por habitación.

En esta ocasión, para obtener la ayuda se establece que la facturación de 2020 haya disminuido un 30% en comparación con la de 2019. Sobre las viviendas turísticas, ha dicho el regidor que estas se están defendiendo "aceptablemente" gracias a la clientela que les proporciona el teletrabajo, mientras que loshoteles han registrado una ocupación, muchos meses de los dos últimos años, del 20%. Son 80 hoteles los que podrían beneficiarse de la medida. El número de apartamentos turísticos es menor.

Sobre los cinco millones habilitados, por cierto, para pymes comerciales y hosteleras, ha dicho que ya se han repartido 1,4 millones de euros a 570 expedientes, y ahora "estamos revisando alegaciones". Ha recordado que no "todas llegan completas", en referencia a las peticiones, y otras "no llevan bien los papeles", aunque parece difícil llegar a los cinco millones, entre otras cosas porque buena parte de los peticionarios no ha podido constatar documentalmente, a través de la declaración de IVA, la caída del 30% en la facturación.

Esta modificación suma, junto a otras y en relación a las ya efectuadas sobre el prespuesto de 2021, en torno a 16 millones de euros. El regidor, por cierto, ha explicado que ello se hace con cargo a un dimero del remanente para ir incorporando como presupuesto de 2021, pero ha incidido en que en 2022 el Gobierno central ha de flexibilizar las reglas de gasto, es decir, déficit y endeudamiento, con el fin de que los ayuntamientos puedan usar de nuevo sus remanentes.

En Urbanismo, se destinan 398.948,69 euros a la ampliación de la zona verde prevista en el Carril de la Cordobesa, 473.890,57 euros se destina a la remodelación integral de la plaza Bailén.

Por cierto, que se destinan en esta modificación 60.000 euros al alumbrado navideño de 2021, dado que hay nuevos espacios en la Alameda Principal que alumbrar, y, asimismo, hay ciertos patrocinios que podrían no ser renovados. En total, el crecimiento en relación a la Navidad de 2020 será de entorno a 200.000 euros, "queremos mandar el mensaje de cierta potencia y fuerza en relación al atractivo de Málaga" tras la crisis pandémica.