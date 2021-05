La viceportavoz de IU y Podemos, Paqui Macías, y el concejal Nicolás Sguiglia, han dado hoy una rueda de prensa en el Patio de Banderas del Ayuntamiento para presentar una propuesta que llevan a la Comisión de Economía y Hacienda del jueves en la que, entre otros puntos, piden que ningún cargo de confianza o de las escalas directivas del Ayuntamiento cobre más que el alcalde, Francisco de la Torre.

"Fijar la cuantía establecida por el Pleno en concepto de retribuciones del alcalde como límite salarial para los salarios de los cargos de confianza, personal directivo y gerentes de las empresas municipales, los organismos autónomos, las fundaciones, y los consorcios integrados en la estructura consolidada dle Ayuntamiento, incluyendo los emolumentos que pudieran derivarse de las retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos", consta en la moción, en la que se propone también instar al equipo de gobierno a ejecutar "cuantos trámites administrativos y presupuestarios sean necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de lo establecido en el acuerdo primero de la presente propuesta a partir del próximo ejercicio económico".

Asimismo, se insta al equipo de gobierno a publicar, en el portal de transparencia, un listado detallado, acompañado de una explicación motivada y expuesta de manera fácilmente comprensible, de todas las cuantías pagadas a los integrantes "de la plantilla del personal directivo y gerentes de empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones, consorcios, etcétera, en concepto de retribución variable por objetivos específicos desde el inicio del actual mandato".

Nicolás Sguiglia ha indicado que hay 78 cargos de confianza, directivos o gerentes en el Consistorio que cuestan más de cinco millones de euros a los malagueños, y ha criticado también la forma en la que se mide el pago de pluses por productividad, incluso en el año y medio largo de pandemia, cuando se hace difícil, por no decir imposible, cumplir determinadas metas. En teoría, nueve de los 78 cargos cobran más que el alcalde, cuyo sueldo en 2021 ascenderá a 82.314,82 euros. Y hay otros dos cargos que se quedan a menos de 300 euros "de superar la nómina del alcalde".

Señala la moción de la confluencia a nueve cargos que superan el salario del regidor: el coordinador general de Infraestructuras y Proyectos, el coordinador general de Ordenación del Territorio, la directora del Palacio de Ferias, el gerente del Ayuntamiento, el de Gestión Tributaria, la directora general de Alcaldía, el gerente de la fundación Palacio de Villalón, la directora artística de la fundación y el director general de Comercio. Asimismo, señalan IU y Podemos, la directora general de Movilidad se queda solo a 84 euros de superar al alcalde y el gerente de la Casa Natal de Picasso, a 315 euros de sobrepasarle.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha destacado hoy, en contestación a las acusaciones de I que “el Consistorio malagueño es pionero en materia de transparencia”, subrayando que “la nueva campaña de Adelante Málaga pretende cuestionar una gestión que es intachable, por más que les pese”.

De este modo, la portavoz popular ha lamentado “el nerviosismo de la izquierda, que saca campañas puntuales para hacer demagogia y tratar de socavar la imagen del equipo de gobierno ante la falta de otros argumentos”, alegando que “toda la información que reclaman está colgada en la web municipal con detalle, incluyendo las retribuciones tanto de concejales, como de directivos y personal eventual”.

De este modo, ha reprochado a la formación que “esté inmersa en una campaña de desprestigio a la institución municipal con el único objetivo de sacar rédito político cuando su partido es el primero que no da ejemplo allí donde gobierna”, ha criticado, afirmando que “tenemos el Ejecutivo central más caro de la historia, con el mayor número de ministros y asesores; e Iglesias no ha renunciado ni a un céntimo de indemnización, de manera que percibe 5.300 euros mensuales que sale del bolsillo de todos los españoles”.

En este punto, Pérez de Siles ha recordado que “en el Ayuntamiento de Málaga no hemos llegado al límite de cargos de confianza que permite la ley, pero eso no les interesa contarlo”, criticando que “en Torremolinos, donde Podemos gobierna en coalición con el PSOE, sí que han agotado este cupo, siendo las dos últimas incorporaciones ex dirigentes socialistas, que han sido contratados con el beneplácito de su partido, pero ahí callan”.

Además, la portavoz popular ha señalado que “el anterior portavoz de Málaga para la Gente percibía más de 70.000 euros anuales como gerente de Emprovima, pero por supuesto eso tampoco lo cuentan”, ha insistido, apuntando “el flagrante caso de enchufismo en el Ayuntamiento de Manilva, cuya alcaldesa, bajo las siglas de IU, está imputada por colocar presuntamente a dedo a 470 personas y conceder contratos millonarios a las empresas de su marido, entre otros cargos”, ha concluido.