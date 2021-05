Tristeza e indignación en la barriada de Dos Hermanas. La capilla de la Virgen de la Encarnación ha sufrido un asalto, con profanación y expolio, durante la madrugada de este martes. Los ladrones se han llevado la corona de la Virgen, el puñal, el pañuelo y un broche. Aunque, todavía no se sabe si hay más pérdidas o si la imagen de la Virgen ha sufrido grandes daños. Los fieles se han encontrado esta mañana la imagen en el suelo y todo revuelto en la capilla. La policía científica ha acudido al lugar de los hechos pero todavía no ha podido ofrecer ninguna información de los daños causados ni de los objetos sustraídos.

Relacionadas La asociación de fieles de Dos Hermanas presenta la restauración de la Virgen de la Encarnación

El suceso ocurrió entre las cuatro y las cinco de la mañana según Remedios Sánchez, hermana mayor de la asociación. La policía les ha trasladado que los individuos que han podido llevar a cabo el asalto habían realizado una preparación previa del acto. «Ha sido a través de unas ventanas, ni siquiera han entrado, han tirado de la alfombra y han tirado la imagen al suelo», cuenta la hermana mayor. El robo se ha producido desde el exterior, al volcar la imagen hacia el suelo los asaltantes han extraído los objetos del ajuar de la Virgen, que ha sido restaurada esta pasada Cuaresma por Enrique Salvo. Los desperfectos que en la imagen se han podido causar aún no están claros, «estamos a la espera de lo que nos diga la policía para levantar la imagen, observar los daños y comprobar si los ladrones se han llevado algo más», afirma Sánchez.

[OFICIAL] Sentimos pena, indignación e impotencia al tener que mostrar estas imágenes tras habernos encontrado hoy la capilla de nuestros titulares de esta manera. Nuestra más sincera repulsa a quienes hayan roto el cristal de la capilla, tirado a nuestra bendita Madre al suelo y pic.twitter.com/OkyKffK80q — Salvación y Encarnación (@EncarnacionMlg) 18 de mayo de 2021

La denuncia aún no se ha realizado, a la espera de concretar los daños provocados a la Virgen. Desde la asociación se sienten «consternados, destrozados y sin palabras», no pueden creerse que haya gente que haga este tipo de actos. Y piden dar difusión a este suceso para que no se vuelva a repetir en ningún barrio de Málaga.