La oposición municipal, el PSOE e IU y Podemos, criticaron ayer la intención del equipo de gobierno de sacar adelante la construcción de un mercado municipal en Teatinos, una histórica demanda vecinal, no porque no estén de acuerdo con el proyecto, que salió de la Comisión de Economía y Hacienda con ocho votos a favor del PP, Cs y Juan Cassá y siete abstenciones, sino porque no les gusta la forma de gestión elegida, un régimen de colaboración público privada, de forma que un concesionario societario gestionará el alquiler de los 68 puestos de este futuro mercado, así como el aparcamiento de 99 plazas. Incluso, han criticado los concejales de la oposición el hecho de que se ponga un supermercado en el mismo edificio, haciendo competencia directa al mercado. Nicolás Sguiglia, de IU y Podemos, recordó que ese modelo de gestión público-privada «ha sido un fracaso» en el mercado de la Merced.