El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha pedido al equipo de gobierno la declaración definitiva de hábitats rurales diseminados de Alto Jaboneros y Venta El Detalle en los Montes de Málaga, "algo que permitiría regularizar su situación y poder acceder a servicios básicos como el resto de barrios de nuestra ciudad, como sería la llegada del agua potable a sus viviendas o carriles que aumenten la accesibilidad a estos núcleos urbanos".

"Los vecinos de estos núcleos llevan años reclamando que se agilicen los trámites para la declaración de las hábitats rurales diseminados, luchando por poder legalizar sus viviendas, para que el agua llegue a sus casas y para que puedan tener unos carriles dignos". "Y esto solo se conseguiría a través de esta aprobación, de esta tramitación de este régimen que ahora mismo sigue encallado", subraya el concejal Ruiz.

"Los vecinos diseminados de los Montes de Málaga, concretamente de la Venta El Detalle y Alto Jaboneros que engloban a casi 250 viviendas, tienen diferentes dificultades, una de ellas es la accesibilidad a sus viviendas, ya que la gran totalidad de los carriles de acceso son de terrizo, que hace impracticable algunos tramos y dificulta mucho el día a día de estos residentes", recalca el concejal del PSOE.

"Es curioso que hace años, desde el Ayuntamiento de Málaga a través de la figura de su alcalde, Francisco de la Torre, fueran recomendados para hacer en su día un importante desembolso para acelerar los trámites relativos a la declaración de hábitat rural diseminado, unas inversiones en trámites administrativos que agilizarían todo este proceso, y cuyo coste supuso a Alto Jaboneros un desembolso de unos 42.000 euros y a los vecinos de la Venta El Detalle de unos 35.000 euros, sin que el gasto haya servido para agilizar nada, ya que 20 años más tarde siguen en la misma situación", insiste el edil socialista.

Por otro lado, el presidente de Alto Jaboneros y portavoz de la AA.VV. de los Montes de Málaga, Pepe Martín, ha comentado que "se le está haciendo imposible regular los Montes de Málaga, ya que siempre son promesas pero ninguna se cumple y así llevan demasiado tiempo". "Esta conversión nos ayudaría a realizar una vida como el resto de vecinos de Málaga, y contar con carriles dignos de acceso o la llegada por fin del agua potable y dejar de depender de los camiones cisterna que nos suministran en estos momentos", destaca Martín.

Además, "la situación es crítica ya que tenemos algunas viviendas en El Detalle con documentación para derribarlas y estos vecinos no pueden perder sus casas". "Se ha dado el caso en otras provincias que se han derribado viviendas y a los tres días se aprobó en el Pleno la conversión a hábitats rurales, y no queremos que en Málaga pase lo mismo, por eso pedimos que se haga realidad y no se le haga sufrir más a las personas rurales y a las barriadas periféricas", manifiesta Martín.

Por otra parte, el presidente de la AA.VV. El Detalle, Salvador Cuenca, relata que "llevan reivindicando bastantes años la aprobación de los diseminados y ya es hora que se apruebe, ya que muchos vecinos no pueden dormir por la intranquilidad que les provoca esta situación administrativa". "Solo pedimos la aprobación definitiva para que podamos estar tranquilos y tengamos los mismos derechos que el resto de malagueños y malagueñas", señala Cuenca.

Por todo ello, el concejal socialista Mariano Ruiz pide que "se aceleren los trámites administrativos oportunos, instando también a la Junta de Andalucía a hacer lo propio, para la declaración de estos dos núcleos diseminados como hábitats rurales de forma inmediata". "Esta situación no se puede dilatar más en el tiempo, y necesita una pronta solución, ya que es importante que acabemos con las desigualdades en los barrios, los Montes de Málaga es un barrio más, y no pueden ser tratados como un barrio de tercera", finaliza.