La Gerencia Municipal de Urbanismo está impulsando, en coordinación con el Distrito de Campanillas, el proyecto del centro ciudadano de Huertecilla Mañas, el único barrio de esa zona que hasta ahora no contaba con uno y para el que los vecinos llevan 15 años reclamando esta infraestructura, dada la enorme vida social y festiva de este núcleo poblacional en el que habitan 2.500 personas.

La iniciativa parte del distrito cuya concejala es Ruth Sarabia y es el departamento que dirige el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, el que confecciona ahora el proyecto de edificio. Se trata de un inmueble de 600 metros cuadrados que costará en torno a 900.000 euros, ya existe el anteproyecto y este año se va a redactar el proyecto, por lo que es posible que en 2022 se licite la actuación, se le dote presupuestariamente y se ejecute.

«Es un centro social para la barriada, la única que no tenía de Campanillas. Ahí irán la sede de la asociación de vecinos y de la de mayores, además es que no había sitio para impartir los talleres municipales de las distintas áreas municipales, y en la barriada no hay locales sociales. Se trata de un barrio muy organizado socialmente: tienen grupo de verdiales, un festival de copla, otro de flamenco y hasta una pastoral, de forma que cuando debían organizar algo lo hacían en sitios privados, bares o restaurantes, y muchas veces salían del barrio», explica Ruth Sarabia.

El edificio en sí va a tener dos plantas, con cinco salas para impartir talleres y cursos, un auditorio específico para acoger todos los acontecimientos festivos y eventos desarrollados en el barrio, así como otras dependencias como despachos y baños, claro. En el mismo se van a implantar las sedes de las asociaciones de mayores y de vecinos. Está al lado, explica Sarabia, del parque de esta barriada y de las zonas deportivas, «de forma que se va a convertir en el núcleo más participativo de la barriada, al lado justo de la ladera del monte». «Es un barrio que ha crecido mucho, incluso tenía muchos problemas de aparcamiento y hace unos meses hicimos uno, parecido al de calle Fausto, un sitio que da directamente al centro ciudadano». Dice Sarabia que, incluso, en este centro social podrán darse las clases de refuerzo para escolares.

El edil de Urbanismo, por su parte, explica que antes de la pandemia tanto él como Sarabia se reunieron con los vecinos de la zona (hay unos 2.500 en la barriada), «y nos comprometimos con ellos en impulsar el centro social. Allí hay una zona verde, y el planeamiento permite que esa zona tenga un tanto por ciento pequeño de equipamiento, de forma que vamos a construir ese centro social en un desnivel que hay en la zona, lo hacemos en caída, tiene una entrada aparte y una escalera de gradas que permite entrar por otro lado. Son dos plantas y es relativamente barato hacerlo».

Explica López que están redactando el proyecto de ejecución, tras haber terminado el básico, y la idea es que en 2022 esté ya construyéndose un edificio «por el que nos han preguntado muchas veces los vecinos».

Hay hasta una entrada independiente para llegar y salir del auditorio sin tener que ingresar en la infraestructura por la puerta principal.

«Son unas obras muy necesarias en este núcleo poblacional, los vecinos ya conocen, claro, tanto el anteproyecto básico, que ya lo redactamos, y en breve sabrán que este proyecto va cogiendo impulso», dice López, mientras que Sarabia afirma que ayudará a vertebrar el movimiento asociativo del núcleo poblacional, uno de los más activos de Campanillas, cuyos vecinos, por cierto, realizan todo tipo de eventos a lo largo de los años.

Ya, por tanto, los vecinos van a poder disfrutar de la sede de la asociación y de un sitio para el colectivo de mayores.

«Esto va a ser una centralidad para las festividades, un equipamiento para el disfrute de la barriada, antes es que tenían que celebrar sus eventos en cafeterías, que les cedían un espacio, o en casas de la zona, o debían desplazarse a otras zonas de Campanillas. La idea es sacarlo adelante lo antes posible, pero el año que viene será casi seguro», dice Sarabia.