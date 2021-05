La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga es relativamente joven. La FEST, con la denominación actual, cumple este año tan solo 15 cursos. Ana Rosa del Águila, la actual decana, ha estado ligada al decanato la mitad de la vida de esta facultad: ocho años. Desde el año 2012, Del Águila ha sido reelegida como decana tres veces, la última el pasado año. La catedrática tomó posesión de su cargo, en el que es su tercer mandato, el 24 de abril y afronta este nuevo ciclo con un objetivo principal: aumentar el número de posgrados. «Fundamentalmente, en mi nuevo mandato queremos poner en marcha un programa de doctorado y afianzar el posgrado. Nos gustaría poner en marcha un programa de doctorado en el ámbito de las Ciencias Sociales, también relacionadas con el trabajo y con el campo intercultural», adelanta Del Águila. La decana afirma que las reuniones con la Escuela de Doctorado ya han comenzado y que el borrador del programa comenzará a redactarse en poco tiempo.

Con Ana Rosa del Águila ya en el cargo, en el curso 2018/2019 se puso en marcha el Máster de Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional, enfocado a los alumnos del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y única titulación de posgrado que se imparte actualmente en la FEST. La decana quiere en este nuevo mandato impulsar nuevos másteres en el Grado de Trabajo Social y en el de Estudios de Asia Oriental. Aunque este último dependa de la Universidad de Sevilla, gracias a la mención y el título conjunto en el marco del Campus de Excelencia de Andalucía Tech que ambas universidades tienen, el proyecto puede llevarse a cabo.

Novedades académicas

La pandemia ha obligado a toda la comunidad educativa a reinventarse y adaptarse a las nuevas circunstancias a través, sobre todo, de la tecnología. En la FEST se ha decidido ampliar la oferta académica de algunos grados incluyendo asignaturas relacionadas con las competencias digitales que tanta importancia han demostrado tener durante la situación actual. En el Grado de Relaciones Laborales se incluirá una asignatura optativa el curso que viene con estas competencias, una iniciativa en la que ha tenido mucho que ver el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, con el que la facultad mantiene un diálogo constante. «En Trabajo Social también hemos logrado la inclusión de asignaturas en materia de competencias digitales que hemos denominado ‘conexión con la práctica, con contenidos que se reevaluarán cada curso», relata Del Águila. También se pretende poner en marcha asignaturas de esta índole en Estudios de Asia Oriental, pero al contrario que en los otros grados, la DEVA aún no lo ha aprobado y continúa estudiando la propuesta.

Inserción laboral

La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo se esfuerza para impulsar la inserción laboral del alumnado a través de una vía de contacto muy estrecha con los colegios profesionales y con entidades y empresas que en en el futuro puedan contratar a los estudiantes. Un ejemplo de ello es lo que desde la facultad denominan como la ‘Semana de la empleabilidad’. Una actividad que se desarrolla durante la primera semana de mayo y en la que se llevan a cabo actividades donde participan junto a los alumnos empresas, entidades y antiguos alumnos que ya se han incorporado al mercado laboral o que están estudiando un máster. De esta forma, los estudiantes de la facultad tienen la oportunidad de conocer qué se le requerirá en un futuro profesionalmente hablando y ejemplos de cómo pueden continuar su trayectoria académica. No obstante, la ‘Semana de la empleabilidad’ no es la única vía para contribuir a la inserción laboral que se lleva a cabo desde la facultad.

«La inserción laboral de nuestros alumnos es una preocupación constante que tenemos y va unida a actividades complementarias al plan académico durante todo el año. Desde la facultad somos conscientes de que tenemos un compromiso y una labor de orientación a los alumnos durante los cuatro años», afirma la decana.

Curso atípico

Si el curso 2019/2020 fue abrupto, el actual año académico no se ha quedado atrás. Se comenzó con docencia bimodal, se volvió a la virtualidad en noviembre y en abril se retomó la semipresencialidad. Una serie de cambios a los que la comunidad universitaria ha tenido que ir acomodándose. No obstante, la FEST hace un balance del año positivo. Del Águila comenta que a pesar de la sobrecarga de trabajo que tanto profesorado como alumnado han tenido, ambos colectivos se han adaptado bien a la situación. «Los profesores, en particular, han sido bastante sensibles con las circunstancias de cada estudiante. A parte de gestionar un grupo grande, los docentes han resuelto una serie de incidencias y situaciones personales que algunos estudiantes han tenido durante la pandemia», afirma la catedrática. De esta forma, se ha buscado que durante el curso haya respuestas a la conciliación y situaciones de vulnerabilidad.

Al volver a la semipresencialidad durante el segundo cuatrimestre, se prevé que los exámenes se hagan de manera presencial. «Salvo que haya una situación excepcional en la que las autoridades sanitarias lo desaconsejen, la idea es que los exámenes se hagan de manera presencial», detalla la decana. La presencialidad total en la Universidad sería lo ideal para muchos de los alumnos y profesores, pero la situación sanitaria no lo permite por ahora. Sin embargo, la decana de la FEST invita a sacar algo positivo de la docencia bimodal o virtual. Ana Rosa del Águila cree que la plataforma impulsada por el Campus virtual ha venido a la Universidad para quedarse. «Esta herramienta nos permite, por ejemplo, que las jornadas de la empleabilidad llegan a más gente al hacerse virtualmente. Creo que ganamos por esta vía porque las cosas que hacemos desde la facultad pueden tener un mayor impacto», opina.

Ana Rosa del Águila confía en que el próximo curso 2021/2022 se mantenga como mínimo la docencia bimodal. «Haremos la planificación académica con el 100% del aforo previsto, pero somos realistas y nos debemos a las recomendaciones que detallen las autoridades sanitarias que serán quienes marcarán las pautas para el curso que viene», afirma la decana.

Estudiantes de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo

Beatriz Cruz, alumna de Estudios de Asia Oriental. «Yo creo que las instalaciones de la facultad están perfectas. Además, la biblioteca es de las que tiene más contenido asiático de España y a nivel de información hay muchísimas cosas», comenta Beatriz Cruz, alumna de cuarto curso del grado de Estudios de Asia Oriental. En cuanto a las aulas en las que ella da clase, opina que son pequeñas. Pero asegura que para su carrera, en la que hay poca gente, está bien organizado porque no hay necesidad de una clase más grande. Sobre las asignaturas ,Beatriz considera que el idioma coreano debería estar más priorizado durante la carrera. «Nuestras asignaturas suelen ser un día a la semana, la asignatura de coreano es un ejemplo de ello. Yo, particularmente, al ser un idioma, preferiría tenerlo durante varios días en la semana en lugar de únicamente uno», afirma. Beatriz ya está en cuarto y aconseja a los alumnos que el año que viene entren en la carrera que se informen bien de las asignaturas que se imparten. «Yo antes de entrar en el grado decidí mirar la asignaturas e incluso asistí a un par de clases como oyente y la verdad que eso se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo si van a hacer una carrera como la mía, que es un poco más específica que otras».

Manuel Luis de Oliver-Copons, alumno de Máster de Consultoría Laboral. Manuel Luis de Oliver-Copons se graduó el pasado curso en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y ahora estudia en la FEST el Máster de Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional. Manuel considera que desde la facultad, tanto en el grado como en el máster, podría hacerse más para ayudar a los alumnos en la inserción laboral. Cuenta que desde su experiencia propia, en el máster ha tenido que buscar él una empresa para desarrollar sus prácticas, aunque también considera que esta circunstancia en parte puede haberse debido a la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19. Sobre el plan académico del máster, comenta que está muy contento. «En la carrera al final te dan la estructura teórica y poco más, pero el máster está más enfocado a la práctica. En él se hacen cosas que en el grado no, como por ejemplo asistir a una situación de un acto de juicio». Manuel cree que desde la titulación de posgrado se traslada a los alumnos una serie de conocimientos prácticos indispensables para el desarrollo de la profesión. A nivel académico, esta alumno de la UMA dice estar satisfecho pero concreta que el máster se centra más en la parte jurídica del grado que en la relacionada con los recursos humanos.

Andrea Pilar Martínez, alumna de Trabajo Social. Andrea Pilar Martínez se encuentra finalizando sus estudios en la FEST. Está en cuarto del grado de Trabajo Social y afirma estar satisfecha con la carrera, sobre todo con los últimos dos cursos. «Al principio de la carrera había demasiada teoría y asignaturas que no estaban enfocadas en el Trabajo Social. Pero, en tercero y sobre todo en cuarto la dinámica cambia porque está muy focalizada a la práctica del Trabajo Social. En el cuarto curso tenemos dos semestres, es decir, un año completo de prácticas», cuenta Andrea.

Actualmente, esta alumna está cursando las prácticas y afirma que es la parte del grado que más le está gustando. «Para mi las prácticas están siendo una manera de ver lo que realmente es el Trabajo Social», afirma. Aunque para Andrea, sería importante que en tercero también hubiera prácticas, ya que considera que en ese curso los alumnos ya tienen la capacidad de realizarlas para ir descubriendo a qué ámbito del Trabajo Social se quieren dedicar. Sobre el plan académico del grado, Andrea afirma que debería haber más asignaturas dedicadas al ámbito de las habilidades sociales y comunicativas. «En Trabajo Social es fundamental tener una fluida habilidad comunicativa. Es cierto que tenemos una asignatura sobre ello, pero en mi opinión un solo semestre para algo tan importante es poco. Porque luego llegamos a cuarto y no sabemos desenvolvernos con solvencia», admite Andrea Martínez.