El European Topic Centre ha cumplido este año una década en Málaga. Perteneciente a la universidad malagueña (ETC-UMA), se dedica a la investigación de vanguardia sobre la gestión ambiental, la conservación, la geotecnología, las presiones, los humedales, los bosques y territorios y los suelos.

En 2011 se trasladó a la capital, pero no al edificio actual, sino al Parque Tecnológico, y llegó de la mano del proyecto ETC/SIA, para el análisis espacial de información, dotado con más de un millón de euros procedentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Heredero del centro que antes lideraba la Universidad Autónoma de Barcelona, en Málaga ha participado en cerca de 25 proyectos internacionales, que van desde el análisis de suelos y bosques a estudios de humedales y presiones, entre otras muchas áreas de investigación.

Su directora, Dania Abdul Malak, explica que tenían un acuerdo con la Agencia Europea del Medioambiente y que «llegamos con un apoyo financiero de la Junta y el Ministerio, por desgracia, llegó la crisis y acabó esa ayuda», por lo que el ETC-UMA recibe ahora ayudas administrativas de la UMA, ya que depende del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, pero en su mayoría la financiación viene de los proyectos que abarcan.

Dania Abdul está al mando desde finales de 2014. Un año después, en 2015, el ETC se mudó a la ampliación de la universidad, en el módulo B de la segunda planta del edificio de investigación Ada Byron, donde comparten espacios con otros institutos de investigación.

Uno de los proyectos actuales, explica su responsable, es el ETC-ULS, financiado por la Agencia Europea de Medio Ambiente y que analiza datos y sistemas urbanos, terrestres y de suelo, y la ‘Comunidad para la Protección de la Biodiversidad’, del Programa Interreg Med de la UE. Un proyecto de cooperación, con más de 300 instituciones participantes, para la mejora de la ciencia, las políticas y las prácticas de gestión y protección de ecosistemas en el Mediterráneo.

«Llevamos con él 4 años, desde 2016, se acaba el año que viene y presentamos un nuevo consorcio para empezar en 2022, con las mismas funciones», detalla Abdul.

Por otro lado, destaca el Marine and Coastal Protection Assessment Study for the Kingdom of Saudi Arabia Coastline. Un proyecto a nivel mediterráneo en el que el ETC lidera iniciativas desde 2012 y cuyos objetivos persiguen «la protección de las funciones de los ecosistemas».

Una de las luchas del ETC es estudiar y proteger más el medio cercano, es decir, el litoral de Málaga. «A nivel nacional y local trabajamos en varias iniciativas, acabamos de formar parte del proyecto del Laboratorio de cambio climático liderado por la UMA», comenta Dania Abdul. En Málaga se trabaja en la desembocadura del Guadalhorce, en los humedales y «sobre la artificialidad de los entornos». Las reservas hídricas también representan un «punto caliente» y preocupante del medioambiente, así como la protección del hábitat de los flamencos.

En el lado opuesto, el trabajo del ETC traspasa incluso las fronteras europeas. «Tratamos temas internacionales un poco más lejanos, ayudamos a iniciativas en el Mar Rojo y Golfo Árabe en las que se estudia la biodiversidad en estos territorios».

La investigadora asegura que no se trata de buscar u obtener el éxito cuando hablamos del ETC. «Yo creo que no es un proyecto u otro, sino la sucesión de todos lo que nos ha hecho posicionarnos como centro con una excelencia, a ser una referencia de análisis y datos espaciales». Abdul añade que su equipo tiene la gran capacidad de sintetizar y de divulgar.

Panacea - MBPC

Panacea-MBPC es uno de los proyectos con más relevancia del ETC-UMA. Una iniciativa de colaboración que ofrece una plataforma de ciencia, gestión y políticas para el conocimiento, el diálogo y la acción, en asociación con 15 proyectos temáticos, para ayudar a construir puentes entre los marcos de políticas y las prácticas ambientalmente positivas, según el propio ETC.

Reconocimiento

«Cuando llegamos había que buscar un sitio y tampoco teníamos una dedicación fija», explica Dania Abdul. A ello hay que sumarle que cuando se instalaron estaban lejos del ambiente universitario y ahora, en parte, lo siguen, al hallarse en la ampliación de la UMA.

La directora del ETC reconoce que es cierto que hay muchas personas y universitarios que desconocen la existencia del centro temático, pero trabajan en que esa proyección a nivel local aumente, impulsando «una mayor coordinación entre las organizaciones científicas, administraciones públicas y la sociedad civil en la persecución de una protección más efectiva del litoral malagueño».

Mientras, el centro sí puede presumir ya, según su coordinadora, de ser «una referencia en el panorama europeo» que le ha merecido que la UMA confirme su apoyo.