Andalucía ha logrado superar la barrera de las 100.000 vacunas administradas en un solo día. Lo logró en la jornada de este viernes, según ha anunciado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien ha hecho hincapié en la "apuesta indudable" del Gobierno andaluz por la sanidad y ha incidido en que las prioridades son dos: vacunación y recuperación del empleo.

Bendodo ha visitado este sábado las instalaciones de la nueva unidad de ictus del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, que ha inaugurado. Está especializada para tratar a estos pacientes y aumentará la supervivencia o mejorará el pronóstico de más de un millar de afectados de alta complejidad al año.

"Estamos ganándole terreno al Covid-19", ha abundado Bendodo antes de señalar que la campaña de vacunación en Andalucía está siendo un ejemplo de cómo hacer bien las cosas.

Igualmente, ha explicado que, en Andalucía, los trabajadores esenciales que recibieron Astrazeneca en la primera dosis, tienen libertad para elegir en la segunda dosis la misma o Pfizer.

Andalucía presentará un documento de conformidad a estas personas como ha pedido el Ministerio de Sanidad, pero Bendodo ha indicado que no es obligatorio y que quien no quiera firmar, no firmará y se podrá vacunar perfectamente, al tiempo que ha reclamado al Gobierno que hable claro y no cree incertidumbre en una situación tan complicada.

Unidad del ictus del Clínico

Además de inaugurar esta unidad especializada para tratar pacientes afectados por un ictus del Hospital Virgen de la Victoria, Bendodo ha visitado las obras que empezaron hace unas semanas en el mismo centro sanitario a través del Instituto de Investigación Biomédica (IBIMA), entidad en la que se integran tanto el Hospital Clínico como el Regional y la UMA, para duplicar los espacios destinados a la investigación científica, con una inversión de más de un millón de euros.

Durante la inauguración, Bendodo ha destacado cualquier actuación en materia sanitaria es prioritaria para el Gobierno andaluz pero esta nueva unidad de ictus, con una inversión de casi 180.000 euros, tiene especial importancia porque hasta ahora quienes sufrían un ictus en Málaga solo podían ser atendidos de manera especializada en el Hospital Regional.

"Hoy, el Gobierno andaluz termina con esa carencia que sufría la provincia poniendo en marcha esta nueva unidad", ha agregado.

Asimismo, ha incidido en que esta unidad de ictus del Clínico incrementará las oportunidades de supervivencia y de reducción de secuelas de los pacientes que sufran un ictus en esta área sanitaria.