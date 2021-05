El Gobierno central ha accedido a la construcción de un nuevo faro en el dique de Levante, en concreto se trata de un pronunciamiento de la Comisión de Faros que avalaría la edificación de esa nueva infraestructura a propuesta de la Autoridad Portuaria, paso que allana el trámite de forma paralela para la construcción en un extremo del dique de Levante del rascacielos hotelero, puesto que ese pronunciamiento formará parte del informe de Puertos del Estado que se envíe, junto al expediente, una vez aprobada la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto de forma definitiva por el Pleno de la ciudad, al Consejo de Ministros. Para esto último, aún no hay fecha.

Fuentes consultadas han asegurado que el Gobierno ha dado el sí a ese nuevo faro, y, aunque es cierto que allana el camino al hotel, ya se preveía su construcción en el morro de Levante, dicen estas fuentes. “Ya se preveía una plataforma para un nuevo faro en el futuro una vez que se construyó el dique de Levante, hay una plataforma en el espigón para ver cuando se hace esa señalización”. Estas fuentes han asegurado que al crecer el Puerto hacia el mar con ese dique, la Farola perdió parte de su capacidad a nivel de luz y de radar, por lo que entonces, hace 20 años, se pensó en acometer esa infraestructura. Asimismo, estas fuentes aseguran que no se elimina la farola como edificio.

Esta noticia se conoce un día después de que cientos de personas abrazaran la Farola para reivindicar su función y utilidad en su cumpleaños número 204. La versión de esas fuentes contrasta con la opinión de Juan Antonio Triviño, de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte (DNH), quien ha relacionado la construcción de este nuevo faro con el hecho de que “el hotel de 150 metros” va a apagar la Farola. “Lo que se preguntaba a la Comisión de Faros era: ¿puede un edificio de 150 metros de alto afectar a la Farola o provocar que se apagase? Ahora queda saber qué ha respondido”. En su opinión, se ha preguntado si el rascacielos afectará a la Farola y luego si el hecho de que esta se apague obligará a construir otro faro. “La comisión de Faros no tiene por qué pronunciarse sobre si un faro sí o un faro no. Se pronuncia sobre si a la Farola se le puede o no poner delante un edificio de 150 metros. Eso es lo que se ha preguntado. Y luego se dice: nosotros ya tenemos prevista otra cosa”, ha dicho el portavoz de la plataforma, para pedir luego al Puerto que diga la verdad sobre este trámite. Triviño se ha preguntado: "¿Qué va a ocurrir con la Farola cuando se apague?".

Cabe recordar que el Ministerio de Cultura ha abierto un “expediente con el fin de realizar las actuaciones que sean precisas, en el ámbito de las competencias propias del ministerio, a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del patrimonio histórico español”. El regidor malagueño, Francisco de la Torre, por su parte, ha ofrecido toda la colaboración con el informe que prepara el Ejecutivo central y, de hecho, se busca fecha para una visita.

El Ejecutivo advierte de que ha tenido conocimiento de “la reciente modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga, para permitir la construcción de un edificio de 116 metros de altura, así como un complejo hotelero”. Esta construcción estará próxima al Centro Histórico de la ciudad y en la primera línea del Puerto junto al mar”. Ello podría provocar, dice Cultura, “un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad, vulnerando las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 200, ratificado por España. Por su parte, Icomos España también ha reconocido el posible impacto negativo en su informe de 2018 ‘Evaluación del impacto del hotel-rascacielos en el muelle de Levante, en el paisaje patrimonial’ y hace unos días se pronunció de la misma forma.