La ONCE repartió este domingo uno de los 'Sueldazos' que ofrece en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros en el centro de la capital malagueña.

La suerte la ha dado Sergio Martín, que es vendedor de la ONCE desde 2009, y vende de forma ambulante en el centro de Málaga, en la zona comprendida entre Málaga Palacio, la Cortina del Muelle y la Alcazabilla. "Todavía no me lo creo --dice en su día de descanso nada más conocer que ha dado un premio mayor--. Esto anima mucho a la gente y eso que ahora ha subido un montón el ánimo en la calle, yo lo noto", reconoce.

El sorteo de la ONCE del sábado también dejó parte de su suerte en Málaga, gracias a Rafael Molina, vendedor desde 2019, que vendió nueve cupones premiados con 20.000 euros en el Chiringuito Picasso ubicado en el paseo marítimo de Pablo Ruiz Picasso, repartiendo así 180.000 euros. Así, la ONCE ha repartido este fin de semana en Málaga un total de 420.000 euros en premios mayores.

El sorteo del domingo, que estaba dedicado a la Semana del Medio Ambiente, bajo el lema, 'Una movilidad limpia para un futuro sostenible', ha dejado el resto de premios en Gran Canaria.