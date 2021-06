Bronco pleno extraordinario sobre transparencia el que se ha celebrado este mediodía en el Ayuntamiento de Málaga. Estaba previsto para la una de la tarde, pero ha empezado con media hora de retraso. El PP, Cs y Juan Cassá han sumado sus votos para echar abajo las mociones presentadas en bloque por la oposición: todas ellas relativas a la supuesta "opacidad" del equipo de gobierno en relación con el caso de las presuntas mordidas de un ex alto directivo de Promálaga, las cantidades que recibe la empresa que gestiona el CAC, el uso de los fondos Unespa para inversiones en el Cuerpo de Bomberos, el modificado al alza en las obras del parque de Bomberos de Martiricos, una relativa a los trabajadores de empresas externas que hacen su labor, a su vez, en la prestación de servicios municipales. En todas ellas se pedía información acerca de diversas cuestiones, y el equipo de gobierno, básicamente, ha defendido que ya las ha dado.

Sin embargo, ha habido un punto polémico, cuando el edil de Servicios Sociales, Francisco Pomares, ha dicho al edil socialista Salvador Trujillo: "A mí lo que me asaltan las dudas es si usted es competente para estar sentado aquí". Ello ha encendido los ánimos de la bancada socialista. De hecho, Mariano Ruiz Araújo, también del PSOE, ha pedido que se retiren esas palabras del acta y al propio Pomares que rectifique. Pomares ha dicho que se refería a que otros compañeros del concejal socialista son, a su vez, consejeros del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y, por tanto, podrían haber defendido con más conocimiento la moción relativa al modificado del presupuesto del parque de Bomberos de Martiricos. "Ha hablado desde el desconocimiento que tiene", ha dicho Pomares en referencia a Trujillo. El alcalde, Francisco de la Torre, también ha defendido la matización hecha por Pomares ante el rugido de la bancada de la oposición. "Al no ser miembro del Consejo Rector no conoce el tema con la profundidad con la que los señores consejeros miembros del PSOE sí lo conocen", ha dicho De la Torre. Ruiz Araújo ha insistido en pedir una retificación y la eliminación de esas palabras del acta, a lo que ha accedido Pomares. "Si se ha sentido molesto el señor Trujillo, quito competente por persona más adecuada para llevar esta moción", para insistir en que eso era lo que él quería decir.

Incluso el alcalde ha intervenido en la refriega antes de ver bien la matización de Pomares para indicar: "Matice sus palabras. Es concejal porque está en una lista que ha sido votada".

Carmen Sánchez ha indicado que cualquier concejal socialista es "competente" para defender cualquier moción que se presente.

Antes, ha habido un duro cruce de acusaciones entre Daniel Pérez, portavoz del PSOE, y el alcalde. Pérez ha asegurado que el alcalde "ha cercenado la participación, lo hizo el 12 de mayo, impidiendo que dos temas que iban a la Comisión de Transparencia pudieran ser debatidos". El alcalde, por su parte, ha dicho que él se limitó a firmar esa resolución, pero fue hecha precisamente por el equipo de Secretaría. De hecho, la secretaria general del Consistorio ha dicho que esas dos iniciativas no "cumplen con las normas de funcionamiento" de la comisión aprobadas por el Pleno en febrero pasado. Esos asuntos eran los relativos a Promálaga y al CAC. Incluso, Pérez ha llegado a acusar de cinismo al regidor, lo que este ha recogido y respondido luego al edil del PSOE.