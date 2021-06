Hoy se celebra el pleno extraordinario sobre Transparencia, a las 13.00 horas, pero, antes siquiera de que se inicie el debate, ya hubo ayer un cruce de acusaciones entre populares y socialistas acerca del rascacielos catarí. Así, El PP acusó a los socialistas de pedir información sobre el expediente y no ir luego a la cita, lo que ocurrió en febrero.

De esta forma, abrió el fuego ayer el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien aseguró que el PSOE le pidió ver el expediente sobre la Torre del Puerto en enero y febrero, de forma que les dio cita para ello y no acudieron. Eso ocurrió en febrero y resurge ahora el asunto porque el PSOE ha pedido otra vez ver esa carpetilla. El 1 de junio, el PSOE envía una carta al alcalde, Francisco de la Torre, en la que piden: «Asimismo, y en virtud de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Orgánico de Pleno, sobre las especialidades del derecho a la información en los organismos autónomos, le solicitamos curse las instrucciones oportunas para que los concejales de este grupo municipal pueda procederse a la vista del expediente del Plan Especial del Puerto, y del proyecto correspondiente a la Torre del Puerto, que ya fue solicitado el pasado 20 de enero sin obtener respuesta alguna hasta el momento». El alcalde envió una carta a los socialistas el 3 de febrero pasado, en relación a la vista del expediente a la que se refería el PSOE en la misiva del 1 de junio, en la que les informa de que podrán ver el expediente sobre la modificación de elementos en el Servicio Jurídico-Administrativo de Planeamiento, del 8 al 12 de febrero. Según el concejal de Urbanismo, no acudieron a la cita. «No han venido a ver el expediente», asegura, y recuerda que, pese a la acusación de que no obtuvieron respuesta, el regidor les envió una carta dándoles cita durante toda una semana en febrero. «Se quejan de falta de transparencia, pero lo que no hacen es trabajar, se dedican a reírse de la gente; nos quitan horas de trabajo, no colaboran, pero nos acusan de no ser transparentes, nos hacen perder horas de trabajo porque mañana dieciséis concejales del equipo de gobierno tienen que acudir a un pleno. Me resulta curioso que el PSOE pida un pleno de transparencia cuando ya tengo firmadas sus incomparecencias. Se les cita para ver el expediente y no acuden».

El PSOE, por su parte, aseguró ayer que esa acusación carece de fundamento e indica que Urbanismo puso a su disposición el expediente del Plan Especial del Puerto, pero «no nos dieron información acerca de la construcción del hotel». Ello lo explica el edil de Urbanismo en el sentido de que el rascacielos es un proyecto privado y lo que él tiene a su disposición es la modificación de elementos del plan especial. Los socialistas, por contra, esgrimen una carta del 28 de enero de 2021 firmada por el concejal en la que este pone a disposición de los ediles de la oposición el expediente correspondiente «al Plan Especial del Puerto», y contesta: «Respecto al proyecto correspondiente a la Torre del Puerto, no existen en la actualidad antecedentes en esta Gerencia puesto que aún no se encuentra en fase de licencias».