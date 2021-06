«Málaga tendría un proyecto original y único que crearía muchos puestos de trabajo, con una inversión recuperable con creces», sostiene Víctor Sariego.

Este ingeniero asturiano, que trabajaba en una multinacional y lo dejó todo para volcarse en el diseño y creación de juegos que educan, divierten y enseñan a pensar, propone que nuestra capital sea la sede del Museo Temático Interactivo Malagueño (MUTIMA).

El germen de este proyecto museístico hay que buscarlo en su infancia, cuando heredó de su abuelo un suerte de construcción de piezas de madera en forma de cruz y de más de 400 años, «que despertaba la inteligencia y la destreza» y era conocida como la Cruz del Maestro.

Este ‘antecesor en madera’ del cubo de Rubik y otras fuentes de inspiración como las obras desmontables del escultor malagueño Miguel Ortiz Berrocal, le empujaron a crear el juego educativo ‘Ludibox’, 12 piezas de madera con las que hacer una legión de formas y figuras. «No fue fácil, estuve 90 días en una cabaña en los Picos de Europa para diseñarlo», confiesa.

Pero el esfuerzo mereció la pena: Ludibox le valió medallas de oro y plata en los salones internacionales del diseño y la invención de Bruselas, Ginebra y Madrid.

«Me niego a hacer las piezas de plástico porque la madera es un material de un tacto extraordinario», destaca, al tiempo que señala que las posibilidades de Ludibox las ha podido poner en práctica gracias al taller creativo ‘Aprender jugando’, que ha probado en colegios, universidades, empresas, cárceles y hospitales, entre otros centros de varios puntos de España y como se ve, sin límite de edad. También destaca que se puede utilizar en las selecciones de trabajadores que hacen las empresas, «e incluso una universidad en Boston está muy interesada en desarrollar el juego para la lógica matemática, pero es algo que ya me queda un poco grande, por eso me gustaría el apoyo de una comunidad autónoma o una Facultad de Psicología», apunta.

Homenaje a Berrocal

Una de las novedades del Museo Temático Interactivo Malagueño serían sendas variaciones de los dos juegos antes mencionados: la Cruz del Maestro Malagueño, «en memoria del sublime escultor Miguel Ortiz Berrocal» y Malagueñ@ XII, una variante de Ludibox, diseñada durante la pandemia, que como su premiada creación «ha sido inventada para fomentar la creatividad, potenciar la visión espacial, mejorar nuestra capacidad de observación y reflexión, favorecer la dinámica de grupo y adquirir nuevas técnicas y estrategias».

A este respecto, apunta que «sería la Facultad de Psicología de Málaga la que, a través de profesores y alumnos, le diera una validez».

Si los museos deben caminar hacia la interactividad, este sería un estupendo ejemplo, remarca Víctor Sariego, que subraya que no busca rédito económico, «sino que no me cueste dinero», por eso su objetivo es ahora dar a conocer en Málaga esta propuesta: un museo para hacer pensar, jugar y educar con la madera.