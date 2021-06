Pese a que 2021 está siendo un año muy complicado para el cine español, el productor y director José Antonio Hergueta (Málaga,1966) ha cosechado una nominación a los Goya al mejor corto documental y el premio Talento Andaluz, que Canal Sur le ha otorgado durante el Festival de Málaga.

Como explica, aunque reste importancia a los premios «este tipo de reconocimientos te reconforta de ciertas heridas, de las magulladuras del día a día, porque esto se ha vuelto muy complicado».

Y eso que la primera opción de quien fue un niño de La Malagueta, hijo de un funcionario de Hacienda y de una ama de casa y el mayor de cuatro hermanos, era ser ingeniero aeronáutico. «Me gustaba mucho la Física pero me atasqué en el primer trimestre de COU en el Colegio San Estanislao, donde estudié 12 años, y aunque me lo hicieron pasar fatal, tengo que agradecer a los jesuitas ese nivel de exigencia, que me ahorró el primer año de Aeronáutica», sonríe.

En lugar de ingeniero de altos vuelos decidió estudiar cine en Madrid, su segunda opción vital, fruto de una vocación que comenzó a crecer con visitas a los cines Alphaville cuando viajaba a la capital con la familia, con películas como ‘El estado de las cosas’ de Wim Wenders o ‘Cría Cuervos’ de Saura, libros de cine o con el corto inconcluso en el que se embarcó con unos amigos.

Sus estudios en la capital fueron una auténtica ‘inmersión cinéfila’ entre la Complutense; una escuela privada de cine; tres películas diarias en la Filmoteca -donde terminó siendo proyeccionista-; trabajos en festivales y hasta un libro que escribió sobre el cine de Almodóvar, con el respaldo de su colegio mayor, el Chaminade.

En total estuvo diez años en Madrid, un tiempo en el que también descubrió la videocreación, algunas de cuyas obras pudo exponer en el Reina Sofía, además de llevar a cabo proyectos con ayudas europeas.

Una crisis existencial le empujó a buscar otros rumbos, así que aprovechó una invitación a un festival en Sao Paulo para establecerse en Brasil dos años. «Empecé como invitado de la embajada española y unos meses más tarde vivía en el nordeste de Brasil. Acabé de camarero y de pescador en un barco de vela».

Cruzó el charco de vuelta para regresar a su ciudad natal en el 96, en la que terminaría instalándose definitivamente dos años más tarde. «Algo se activó que me fue atrayendo hacia Málaga. Ademas, estaba distinta, de repente era más interesante vivir en la provincia que en la capital», resume.

Y así, un año más tarde, en 1999, a raíz de una propuesta del catedrático Fernando Wulff sobre la Málaga fenicia, junto a la arqueóloga Leticia Salvago y dos arqueólogas más funda MLK Producciones, que con los años se centrará sólo en los documentales, mientras que Producciones Transatlánticas, que crea en 2006, lo hará en obras de ficción como cortos, largometrajes, series y otros formatos.

Historias universales

Como destaca, cuando comenzó esta aventura entre sus metas se trazó «contar historias de aquí pero que pudieran ser universales. En Andalucía tenemos la suerte de que todo lo que vivimos es universal».

Documentales como los realizados sobre el submarino republicano C3; el Tartessos de Schulten; la Córdoba de Maimónides y Averroes; el dueño de La Concepción, Horacio Echeverrieta o su mirada a la Guerra Civil en Málaga en ‘Paraíso en llamas’, finalista en los Goya 2021, muestran la fascinación del director, guionista y productor por el pasado. «Hay una sensación, cuando conoces las historias y paseas por una calle de Málaga, de que a veces están vivas, como capas invisibles, y más de una vez la idea de la Guerra Civil o la de los fenicios la puedes sentir», recalca.

Otra constante en su trabajo ha sido el alto nivel de exigencia, fruto de la educación recibida por parte de sus padres y de los jesuitas. «El cine es muy caro y hay una responsabilidad y cuando te haces mayor y has visto mucho llegas a la conclusión de que una idea, además de ser original, no puede ser un capricho del ego, tiene que tener algo más», explica.

Su primer salto a la ficción con un largometraje fue coproducir ‘Andalucía’ (2008) del director francosenegalés Alain Gomis. «Hicimos tantas migas que no sólo se rodaron aquí, entre Almería, Granada y Toledo, los últimos 25 minutos sino que también se hizo aquí el sonido», destaca. A este respecto, José Antonio Hergueta explica que, «viniendo de la videocreación y de una cultura cinematográfica de vanguardia me interesa un cine de autor arriesgado, pero económicamente es un desafío».

Otra incursión reciente en el largometraje ha sido la coproducción de ‘Sin fin’ (2018), con Javier Rey y María León, mejor actor y mejor ópera prima en el Festival de Málaga y nominada al Goya a la mejor dirección novel.

El trabajo del malagueño también ha incluido películas para televisión, de las que cuenta: «Al principio no estaba muy interesado, pero luego vi que era una manera de ir probando gente y de tener la máquina en marcha de forma permanente».

Tras el reciente documental ‘A este lado de la carretera’ sobre el grupo Danza Invisible, que ha dirigido junto con Regina Álvarez y presentado en el Festival de Málaga, prepara una miniserie sobre Tartessos, «en el que Málaga va a descubrir que probablemente estemos ante hallazgos de la máxima antigüedad en el Mediterráneo Occidental, a la altura de Cádiz». También tiene previsto tratar la figura del poeta Emilio Prados, una película de ficción con un director malagueño y el largometraje de docuficción ‘Caleta Palace’, que desarrollará el corto ‘Paraíso en llamas’.

Cuando echa la vista atrás a su trayectoria, confiesa que «todavía a ratos quiero sentir que, incluso dentro de lo complejo y caro que es este mundo, tú puedes todavía escribir a tu aire».

Con un bagaje de casi cuarenta obras, José Antonio Hergueta sigue soñando el cine en libertad.