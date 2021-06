Los votos del PP y del edil no adscrito Juan Cassá han servido hoy para tumbar una moción de Podemos e IU en la que se pedía, entre otras cosas, llevar el debate ciudadano sobre el rascacielos del Puerto al seno del Consejo Social, se instaba al Ayuntamiento de Málaga a que garantizase la mayor participación ciudadana posible, se pedía a los ediles populares y de Cs que tuvieran en cuenta los informes que últimamente han rechazado la viabilidad «ambiental, económica y el impacto paisajístico» de la torre, elaborar un dosier con los análisis que rechazan este proyecto y se haga una mesa redonda donde estos participan, que se haga una consulta ciudadana y se reclama urgir a la Junta a que se declarase BIC la Farola.

Remedios Ramos, viceportavoz de Podemos e IU, ha destacado la existencia de esos informes y se felicitó por la apertura del expediente del Ministerio de Cultura; Salvador Trujillo, del PSOE, ha dicho que «si no hay acuerdo ciudadano, no deberíamos ir en contra de la ciudad». El edil de Urbanismo, Raúl López, ha contestado que «tenemos que seguir porque no hay ningún informe que nos diga lo contrario», frente a las opiniones, que son muchas. «Una cosa es la opinión y otra muy diferente si el proyecto está sometido o no a la ley». Y ha atacado al portavoz socialista, Daniel Pérez, por cambiar de postura en relación a la Torre del Puerto, que en principio apoyaba, mientras que ahora aboga por una consulta ciudadana. Acusó a la oposición de poner «palos en la rueda del avance de la ciudad».

Por cierto, ha defendido López que ya no se trata de un rascacielos, al haberse reducido la altura a los 116 metros.