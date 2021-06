«Nos interesa el estudio de por qué la gente recae, qué factores hay de base. También nos centramos en lo que los pacientes han aprendido en las terapias de superación del miedo para fortalecer ese aprendizaje a través de las estrategias que hemos desarrollado». Quien habla así es María José Quintero, ganadora junto a Manuel Trinidad del concurso ‘Thesis Talk-Cuenta tu tesis’. Un certamen organizado por primera vez por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga e inspirado en la propuesta ‘Three Minute Tesis’ de la Universidad de Queensland, en Australia.

La tesis de María José Quintero, titulada ‘La reducción de recaídas en miedos condicionados: una evaluación de diferentes métodos y distintas medidas de miedo condicionado’, ha sido premiada con el primer puesto, en el que la ganadora ha recibido una cuantía económica de 800 euros.

Quintero es graduada en Psicología por la Universidad de Málaga desde 2017 y cuenta con el máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento por la Universidad de Granada. Con este trabajo pretende encontrar las razones de por qué los pacientes recaen en las fobias una vez superadas éstas.

Los tratamientos que normalmente se utilizan para superar una fobia suelen ser las terapias de exposición. Estas son eficaces habitualmente, aunque hay un pequeño porcentaje de pacientes que recae. Ahí es donde María Jesús Quintero y su grupo de investigación pusieron el foco para el desarrollo de su trabajo. El objetivo de su tesis, cuenta Quintero, es que el conocimiento que se genere a través de su investigación pueda ser aplicado por los profesionales de la práctica psicológica en terapia clínica.

Desde 2019, Quintero está realizando el Doctorado en Psicología en la Universidad de Málaga con un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Desde que estaba en segundo de carrera, allá por el año 2015, se vinculó a la investigación a través del que sigue siendo su actual grupo, ‘Grupo de Cognición Causal’ y al que agradece todas las oportunidades que le han dado para desarrollar su carrera como investigadora. La joven malagueña espera continuar con la misma línea de investigación, en la que quiere ampliar el foco de estudio y espera seguir vinculada a la Universidad de Málaga.

Tecnología de apoyo clínico

Manuel Trinidad ha investigado con su tesis, ‘Functional task kinematic like biomarkers with RGB-D camera in axial spondyloarthritis and non-specific low back pain’, el uso de cámaras de profundidad fáciles de utilizar y de bajo coste para analizar el movimiento humano en el entorno clínico. La investigación se ha centrado en analizar y validar el movimiento en pacientes con dos patologías que sufren sobre todo dolor de espalda: lumbálgicos y espondilíticos axiales.

«Utilizamos la cámara para grabar a los pacientes mientras realizan ejercicios funcionales, pruebas sencillas para analizar su movimiento. Con la cámara obtenemos información específica y objetiva sobre el movimiento, la velocidad, la duración, tipos de parámetros que el ojo humano en una valoración en consulta no puede obtener con seguridad», explica el investigador malagueño. La utilización de esta cámara sumaría a las consultas clínicas una precisión mucho mayor que la que el médico con tan solo su vista puede proporcionar. Además, los costes de su implementación no serían elevados porque las propias cámaras tienen un precio asequible.

Manuel Trinidad es fisioterapeuta graduado en la UMA desde 2014, con un máster en Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la Salud en 2015. En 2018 obtuvo una ayuda de la UMA y pasó una estancia de 9 meses en Bruselas, donde desarrolló la mitad de su tesis. Actualmente tiene un contrato de garantía juvenil y continuará vinculado a la Universidad y a la investigación.

Su último logro es el accésit logrado en el concurso ‘Thesis Talk-Cuenta tu tesis’, acompañado de un cheque de 300 euros.

Importancia de la divulgación

En el certamen‘Thesis Talk’ hay una fase en la que los concursantes deben presentar su proyecto de tesis en inglés durante tan solo tres minutos. En esta prueba se tiene que divulgar el contenido de la tesis con un lenguaje claro y preciso para que sea entendido.

La divulgación, esencial para los investigadores, no es una materia en la que se les forme. «Creo que los investigadores también tienen que divulgar y las universidades deberían formarse en divulgación», opina Manuel Trinidad, quien cree también que saber transmitir el conocimiento a cualquier tipo de público es crucial para un investigador.

En la misma línea, María José Quintero afirma que una de las cosas más importantes de la investigación es que la «gente» entienda lo que se está investigando y para ello es necesario tener unas habilidades comunicativas relacionadas con la divulgación. «Es muy gratificante ser capaz de explicar y contar lo que haces y que la gente no solo te entienda, sino que diga «qué necesario, qué importante es esta investigación», afirma Quintero.