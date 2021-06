Cuántas veces hemos escuchado eso de «qué ganas tengo de no tener que llevar la mascarilla»... Pues parece que la pandemia va dando un poco de tregua, y aunque no sea del todo, sí que ese deseo tan esperado por todos se va haciendo realidad. Ayer entraba en vigor la nueva norma aprobada por el Gobierno en la que se permite quitarse la mascarilla al aire libre, siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad de 1,50 metros. Esta nueva medida para muchos un respiro, es un paso hacía adelante que permite que empecemos a ver la luz al final del túnel. Y aunque había muchas ganas de por fin guardar la mascarilla, Málaga lo hizo en su primer día aún con prudencia.

Y para ello, nada más había que darse un paseo por el Centro de la ciudad. Había de todo; con la mascarilla al cuello, con la mascarilla en la muñeca, pero eran muchos los que optaron por esperar y seguir con la mascarilla puesta un poco más. Los mayores, los más cautelosos y también los que con más miedo han acogido esta nueva medida.

«No voy a quitarme todavía la mascarilla, no he pasado el Covid y me da miedo cogerlo ahora, no nos damos cuenta pero el bicho sigue ahí, tengo 76 años y no quiero acabar en una UCI después de todo lo que hemos pasado, he tardado un año en ver de nuevo a mis nietos», contaba Angustias Calero, que paseaba ayer con su mascarilla puesta junto a su marido por la calle Larios.

Y aunque hay miedo y aún no nos hemos deshecho del todo de ella, sí es verdad que la sensación por las calles de Málaga era un poco de liberación. Sobre todo, una vez más, entre los más jóvenes. «Por fin un poco de libertad, por fin con la calor que hace en Málaga, podemos ir por la calle sin la mascarilla. Es una autentica liberación, yo entiendo que hay quien aún tiene miedo, pero yo no pienso ponérmela a no ser que sea en aglomeraciones o en un sitio cerrado, esto tiene que terminar y vamos a empezar por aquí», nos contaba Candela Mata una malagueña de 23 años.

Los que parecen estar más acostumbrados a pasear sin mascarillas son los turistas que ayer visitaron la ciudad, a la mayoría se les pudo ver conociendo las atracciones turísticas del Centro con su cara al descubierto. En el paseo marítimo, un lugar bastante concurrido por runners y deportistas durante el fin de semana, también se pudo ver un poco de todo. Los más mayores en su caminatas mañaneras con su mascarilla puesta, y los más jóvenes sin ellas. Aunque fue un poco sorprenderte que hubiera mucha gente corriendo y haciendo deporte con la mascarilla, algo que han pedido por activa y por pasiva que se les permitiera durante estos meses de pandemia. «Los sábados y domingos viene mucha gente al paseo, hay veces que es imposible mantener la distancia, voy a seguir con la mascarilla», aseveró Pelayo Martín. La precaución prevaleció ayer ante las ganas de dejar nuestro rostro al aire, veremos cómo acontecen las próximas semanas cuando vayamos ganando confianza.

Juan Quintana

«Me siento mucho más libre, salir a la calle ahora es más agradable aunque todavía hay mucha gente con la mascarilla puesta».

Maxime Amador

«Hoy es un nuevo día de nuestra vida, soy francés y he venido a Málaga para aprovechar que no hay que llevar la mascarilla».

Marta Olmedo y Jesús Linares

«Con un poco de sentido común y manteniendo las distancias correctas va ir todo bien, estamos muy hartos de mascarillas».

Sheila Ben

«Hoy es un día maravilloso, estoy harta de hacer deporte con la mascarilla, al aire libre y siendo prudentes es una idea estupenda».