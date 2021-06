¿Por dónde crece Málaga? ¿Cuáles son los puntos calientes, presentes y futuros del desarrollo inmobiliario de la capital de la Costa del Sol? La Opinión de Málaga se ha hecho esta pregunta y el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, la ha contestado: la Gerencia Municipal de Urbanismo impulsa, ahora mismo, el desarrollo inmobiliario presente o futuro de 22 sectores de suelo de la capital, pastillas de terreno que van desde una simple manzana sin edificar por ahora hasta inmensos suelos que acogerán los barrios del futuro. Si se cumplen las previsiones de viviendas que podrían acoger cada uno de esos suelos, la ciudad sumaría a medio plazo en torno a 22.000 viviendas.

Eso sí, de esos 22 sectores cabe advertir que algunos de ellos están ya en obras; otros cuentan con los planes de urbanización aprobados (acerado, viales, ejecución de las infraestructuras necesarias para garantizar los suministros de agua, luz, gas o teléfono, entre otros); en otros casos los trámites para obtener los instrumentos de planeamiento necesarios e irrenunciables para sus respectivos desarrollos están ya en marcha y, en algunos, se van a empezar a muñir por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Es decir, el escenario es amplio, pero muy representativo del impulso inmobiliario que se dio a la ciudad con el PGOU de 2011. De lo que se trata en esta información no es de analizar todos los suelos que quedan por desarrollar en la ciudad, sino de informar sobre aquellos que están ya sufriendo las primeras obras o se hallan en algunos de los estadios del desarrollo administrativo que permitirá ponerlos en carga para que sus propietarios, normalmente promotoras, puedan iniciar el correspondiente desarrollo.

«La importancia del desarrollo urbanístico en la ciudad es vital, el PGOU de 2011 determina una serie de parcelas con diferentes usos. Hemos avanzado y en estos días todos veíamos cómo hay casi 2 millones de metros cuadrados de suelo logístico que ya están desarrollándose, hay un importante desarrollo también en el suelo terciario y de oficinas, y también en la construcción de VPO en la parcela del sector Universidad, donde vamos a empezar a construir 500 viviendas en alquiler. Pero el sector residencial también está trabajando en todas las parcelas que el PGOU permitía, a día de hoy hay en torno a una veintena de sectores en desarrollo, yo me atrevería a decir que aproximadamente con entre 18.000 y 22.000 viviendas en construcción, o en desarrollo para su construcción», dice López.

El concejal añade: «Hablo de Torre del Río, de Térmica, de Rojas-Santa Tecla, de Sánchez Blanca y así un sinfín de construcciones necesarias para dotar de viviendas a la ciudad con el fin de que las empresas que deseen instalarse en esta capital pues tengan capacidad de dar también espacios de vivienda según el perfil de cada empresa, estoy convencido de que habrá empresas que busquen un tipo de vivienda para sus empleados y habrá empresas que también busquen una vivienda más premium para otro tipo de empleados. Es imposible que Málaga sea una ciudad de primer nivel si no acompañamos el desarrollo de todos los usos: necesitamos ampliar el desarrollo del residencial, del terciario, del logístico, incluso del hotelero, por eso la actividad de la Gerencia, en estos días, es frenética y todos los días avanzamos noticias de los frentes en los que impulsamos proyectos. Málaga avanza, sin duda, de una manera significativa, los empresarios nos dicen que se ha convertido en el segundo lugar para invertir en España después de Madrid, quiere decir que una vez más Málaga es el motor de Andalucía».

Por citar los más importantes, auténticos macrobarrios a medio plazo, Urbanismo aprobó en octubre pasado el plan de urbanización de Rojas-Santa Tecla, 1,5 millones de metros cuadrados que acogerán 2.847 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. Este plan está valorado en 61,6 millones.

Esta semana se ha presentado el primer barrio sostenible e inteligente de la ciudad, promovido por Urbania en Sánchez Blanca: se prevén casi 3.500 nuevas viviendas, 1.102 de ellas de VPO. Ya se ejecuta el plan de urbanización (35-40 millones de euros) y las primeras casas se entregaran a finales de 2023 o principios de 2024. La construcción de los edificios será escalonada, paulatina.

Otro macrobarrio es el previsto en Lagar de Oliveros, en Puerto de la Torre, donde se prevén 4.700 viviendas (más de la mitad de VPO). En mayo pasado, Urbanismo aprobó la delimitación de dos unidades de ejecución de la parcela, cuya superficie es de 928.000 metros cuadrados. Le queda mucha tramitación aún. Este proyecto se quedó en el dique seco por la anterior crisis económica, pero el equipo de gobierno lo recuperó en 2015 y está impulsándolo.

En la zona del Amoniaco-Cortijo Merino se han previsto 1.250 viviendas, 562 de ellas de VPO. Ya tiene plan de urbanización aprobado, por valor de 24,17 millones de euros.

De entidad son también las 1.101 viviendas de VPO previstas en el sector Universidad, cuya primera fase, 476 viviendas de alquiler, ya está siendo impulsada (en fase de licitación). El coste de esta primera fase está en 55,39 millones de euros. Hay un importante crédito del Banco Europeo de Inversiones para estas viviendas.

En la zona de la Térmica, se han previsto un total de 870 viviendas (273 de VPO), con dos torres de 57 metros, un hotel y oficinas. En enero se aprobó el plan de urbanización, valorado en casi 14 millones de euros. En la zona de Torre del Río y Nereo, Metrovacesa y Sierra Blanca Estates levantan tres torres (con en torno a 213 viviendas). Habrá más edificios contando la zona de Nereo y aledañas. En total, se han previsto en estas pastillas 943 viviendas (144 de ellas de VPO). La promoción de viviendas de lujo de las tres torres ya está en obras, al contar con sendas licencias.

En Martiricos, se han previsto un total de 674 viviendas (224 de VPO). AQ Acentor promueve, y ya están en obras, los dos rascacielos de 108,7 y 113,10 metros, que acogerán 430 viviendas. También habrá un hotel.

El resto de sectores son: Colinas del Limonar (más de un millar de viviendas, muchas en obras); Hacienda Cabello (en torno a un millar de viviendas, buena parte en obras); La Platera, donde se han previsto 416 chalés; la Flex, donde se han previsto dos torres de en torno a 60 metros con 130 viviendas; Santa Rufina, donde se han autorizado 350 viviendas en alquiler; San Lucas, zona en la que se promoverán en torno a 400 viviendas; el Coronel, donde se prevén 470 viviendas, Los Morales, donde habrá 454 viviendas libres (posiblemente de lujo); Wittemberg, en El Palo, donde se han previsto 486 viviendas; Portillo, donde se prevén 168 viviendas (50 de VPO); el Higueral, con previsión de acoger 206 casas; Repsol, ya con el plan de urbanización aprobado y la idea de Urbanismo de vender por lotes los terrenos para las tres torres y otros zócalos comerciales (se han previsto 932 viviendas, 399 de VPO), además de un parque y un parking subterráneo (ya tiene aprobado el plan de urbanización); y el terreno del Albaricocal, cuyo planeamiento también se impulsa, entre otros, según el recuento efectuado por Urbanismo y este periódico.

La pandemia provoca un boom de compraventa en residencial

Lo dijo la semana pasada en este mismo periódico el director de Málaga-Andalucía de Savills Aguirre-Newman, José Félix Pérez-Peña: «Ha habido cosas positivas y negativas (sobre la pandemia). La gran sorpresa ha sido el residencial, que ya lo veníamos diciendo pero ha habido un boom de compraventa de obra nueva bestial, la gente al final se ha dado cuenta de que su casa no le ha gustado y no le gusta porque la ha llevado al límite, nadie estaba preparado para estar 24 horas dentro de tu casa, poner un despacho, que tus hijos jugaran dentro de tu casa, y entonces la reforma que has dejado de hacer, la terraza que metiste dentro de tu casa, no te sirve para nada, ha habido un incremento de compra de obra nueva impresionante. Eso se ha unido con que no hay mucha oferta, porque todo el suelo es limitado y no hay una oferta como la de 2008, estaremos a un cuarto de lo que se ofrecía entonces, eso ha hecho que los precios estén subiendo porque la gente está comprando mucha obra nueva y que además están adaptadas ya al Covid-19, terrazas, zonas verdes, todo el tema de nuevas tecnologías energéticos. Eso, al final, al comprador final le está llamando mucho la atención y además como ha habido mucho ahorro, todo ese ahorro se ha ido a esa inversión». En la entrevista que le hizo este periódico, llegó a decir: «Nos hemos convertido en este tiempo en la tercera ciudad a nivel de inversión de España sin duda». Hay fondos de gran nivel en todos los segmentos del mercado.