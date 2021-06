Septiembre es el mes de la vuelta al cole por excelencia, es la época perfecta para iniciar un coleccionable cualquiera de esos que se compran en los quioscos, para muchos es el regreso a las mañanas al sol (el otro día, en torno a las once, vi a varios chicos en edad de trabajar trasegando latas de Cruzcampo en la plaza de uno de los barrios humildes de la ciudad de los que nunca se habla en ninguna rueda de prensa), es un tiempo en el que anochece un poco más pronto y las tardes, con cielo de color de vino tinto rebajado con Casera, se despiden de la playa a medida que los espetos comienzan a dibujarse con dificultad en el recuerdo de quienes adoran el verano, que son todos los malagueños. Septiembre en Málaga es un cúmulo de contradicciones, el inicio del año para muchos y, para otros, el nacimiento de una nueva oportunidad; hay quien dice adiós a la pareja o al trabajo y quien abraza las infinitas posibilidades de un mes maldecido durante generaciones pero que, en el fondo, es para casi todos el primero del año, porque, al menos en mi caso, cuento los ejercicios como temporadas futbolísticas ahora que el fútbol cada vez me gusta menos, porque el juego que a mí me gustaba murió, o muere poco a poco. Es el mes en el que se madruga, tal vez en el que más cuesta levantarse, con el olor a café llegando desde la cocina y niños legañosos que arrastran pesadas maletas hasta colegios públicos de barriadas olvidadas por los políticos; es el mes en el que sale la Virgen de la Victoria y los cofrades juegan a vivir una procesión que preludia lo que habrá de venir en primavera; las palmas y las ramas de olivo del Domingo de Ramos anterior lucen ya ajadas por el paso de los meses en balcones cenicientos que enseñan más de lo que esconden; hay quien hace vaticinios y previsiones y habla del despegue económico de la ciudad a lomos de fondos que buscan oficinas, puertos que anhelan cruceristas y tiendas de souvenirs con dependientes que no sonríen porque en septiembre, cuando se despierta la vida breve, se deja atrás precisamente la vida bonita, la que trae el verano bajo el brazo, la que promete calor, alpargata y sangría, la que brinda amores furtivos y fogatas que no han sido, al menos en este San Juan pandémico que nos ha sumido en un letargo eterno; en septiembre de 2021 las mascarillas ya no serán obligatorias, al menos en los espacios libres; y en ese mes dominará la cepa india del microbio ese que nos pica, dice un cantaor gitano con porte de patricio romano en la tele; en septiembre se desdibujan los planes nunca satisfechos y se hacen nuevos propósitos para volver a incumplirlos en cuanto se pueda: dejar de fumar, llamarlo, llamarla, ser más limpio en casa, hacer deporte, estudiar ese máster que llevo planeando desde que dejé la facultad, el nuevo coche de los sueños de otros, ver a Zenet donde sea, o a Malla, cuidarse, hacer deporte, comer sano, más pescado azul y blanco (¿cuál es la diferencia?). En septiembre se recuperaban las asignaturas, hablo en pasado porque eso ya no ocurre, según me contaron hace poco. Ahora todo el mundo va a la reválida en junio. Septiembre es el mes preferido para los universitarios noveles y para los novelistas indecisos; es la época de las mareas altas que presagian, siquiera en las crestas de olas que añoran a las jábegas, el frío tibio que habrá de llegar en torno a la Navidad, cuando volvamos a iluminar el corazón de la ciudad con miles de bombillas para seguir vendiendo felicidad y, por qué no, la ciudad allá donde otros la sueñan. Septiembre es todo eso y mucho más. Pero el septiembre que se nos promete este año puede que sea distintos a todos los que han existido, porque el alcalde, Francisco de la Torre, ya ha dejado por imposible su idea de celebrar la Feria en agosto, dado que para la tercera semana de ese mes habrá avanzado mucho la vacunación, pero no tanto como para entregarse a la alegría efímera del Cartojal, la sandalia y la sevillana. Parece que, si hay fiestas de la ciudad, serán en septiembre, en torno a la fecha en la que la Virgen de la Victoria visita el Centro y luego vuelve a su santuario. Y si no es entonces, no habrá. Otro año en blanco para feriantes y vendedores y para los hosteleros que se afanan en agasajar a turistas y locales con el fin de que consuman lo que se pueda ahora que ya no podemos más. Se acabó la indecisión: ya se ha decidido que septiembre se convertirá en agosto, si es que puede oficializarse la jarana, que no es seguro. Y, para colmo, apenas unos días después, el 25, para ser exactos, habrá una procesión magna por los cien años de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga para la que algunos, por cierto, y según he visto en redes sociales, piden bandas de música malagueñas, porque ayudar al vecino debe ser el primero de los gestos de socorro en este tiempo feo y gris que ya empezamos a dejar atrás. Y más si eres una cofradía. En apenas unos días, los malagueños podrían oler en la misma céntrica calle la sublime fragancia del incienso y los efluvios generados por la fritanga y el vino peleón que nos recuerda borracheras ya desdibujadas en los meandros de la memoria, cruel y esquiva. Septiembre vendrá, verá y vencerá. Como cada año. El mes de los suspiros. Cuidado con la resaca.