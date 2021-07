La oferta formativa de la UNED para el curso 21-22 refleja y expresa un modelo semipresencial y online, único y propio de esta Universidad. La actual oferta formativa consta de:

28 Grados

22 Grados combinados.

76 Másteres Oficiales.

Acceso a la Universidad para mayores de 25/40/45 años.

CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia).

UNED Sénior.

Cursos Propios (Centros Asociados).

Cursos de Verano.

Formación permanente

Luis Grau, director de UNED Málaga y del Campus Sur de la UNED, uno de los cinco que esta universidad tiene en nuestro país, defiende el modelo educativo de la UNED, que unido al enorme potencial tecnológico y humano, “ha hecho posible que sus alumnos se hayan visto mínimamente afectados durante el periodo de pandemia, pudiendo asistir a sus clases a través de las plataformas e incluso realizar exámenes online a través de AvEx", primera plataforma de exámenes en español fruto de investigación que se realiza en la propia UNED en materia de tecnologías aplicadas a la enseñanza.

El objetivo principal de la UNED es garantizar una enseñanza reconocida y de calidad a todas aquellas personas que por diversos motivos han optado por su modelo semipresencial.

Una de las características que hacen diferente a la UNED del resto de universidades es que las clases, llamadas tutorías y a cargo de los profesores tutores, no se imparten en sus facultades y escuelas técnicas superiores de ingeniería ubicadas en Madrid, sino en cada uno de los Centros Asociados que se encuentran repartidos por toda España y fuera de ella. Estas clases se retransmiten también en directo a través de plataformas propias permitiendo así una interacción óptima estudiante – profesor tutor.

Los centros asociados

“Es en estos Centros Asociados donde los estudiantes reciben sus clases, realizan los exámenes, así como sus prácticas de laboratorio, diferenciándose de esta manera de las universidades puramente online en las cuales el estudiante puede tener la sensación de encontrarse solo detrás de una pantalla”, afirma Grau. En la UNED, los estudiantes reciben un doble apoyo, por una parte, de los equipos docentes que se encuentran en Madrid y por otra de los profesores tutores de cada uno de los Centro Asociados conformando así un modelo semipresencial propio y único.

Otra de las características que distingue a la UNED del resto de universidades es que está sujeta a precios públicos y sin nota de corte en todos sus grados, lo cual garantiza que cualquier persona pueda acceder a una enseñanza universitaria de calidad reconocida y con las facilidades y bondades que otorga el modelo semipresencial.

“Se pretende por tanto, y más en la situación actual, -sigue indicando su máximo responsable en Málaga- ofrecer una formación que actualmente pocas instituciones pueden ofrecer a través de las tutorías presenciales retransmitidas en directo y de las plataformas propias de enseñanza a distancia”. La dilatada experiencia en la enseñanza semipresencial a distancia y el hecho de ser pionera en esta modalidad educativa, convierte a la UNED “en una de las instituciones universitarias mejor preparadas para ofrecer una formación de calidad y al alcance de cualquier persona sin importar la distancia o la condición física”.

A esto hay que añadir el reconocimiento que por parte de organismos públicos y empresas privadas tienen los títulos de la UNED, dándose la circunstancia de que en algunas titulaciones el porcentaje de paro entre sus egresados es prácticamente nulo; señal inequívoca de la preparación que adquieren alumnos y alumnas tras su paso por esta universidad.

Plataforma AvEx

Respecto a la evaluación, los exámenes de la UNED se han realizado siempre de manera presencial y en sus instalaciones, como es el caso de UNED Málaga.

“Ante la inesperada situación de pandemia, la UNED estableció modelos de evaluación continua y online, garantizando a todos sus alumnos, fuera cual fuese su situación y a través del programa UNED 100%, el derecho a realizar esas pruebas que suponen la culminación de tantas horas de esfuerzo y estudio” afirma Luis Grau.

En este punto hay que resaltar la nueva plataforma de exámenes en línea AvEx, única y desarrollada por la propia UNED, a través de la cual miles de alumnos, y de manera simultánea, han podido realizar sus exámenes desde sus domicilios. No obstante, desde UNED Málaga se han ofrecido instalaciones y equipos informáticos a aquellas personas que no disponían de la tecnología necesaria o que por diversos motivos no deseaban verse solas delante de un ordenador.

Si las condiciones sanitarias lo permiten, la UNED volverá a su modelo tradicional de exámenes presenciales unidos a la evaluación continua.

El plazo de solicitud para el curso 21-22 ya está abierto. Accede a toda la información sobre solicitudes y matrículas

