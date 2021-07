El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido a la población, "aunque seáis jóvenes", que piense "en los demás de cara a la salud y a la economía" mientras llega la vacuna contra el COVID-19 para todos, y ha advertido de los efectos del aumento de los contagios en cuanto a "la visión de tranquilidad que debíamos dar".

En un vídeo publicado en sus redes sociales como cada domingo durante los meses de pandemia, De la Torre ha instado a pensar en el efecto del aumento de la incidencia acumulada y los contagios "en cuanto a los rastreos para llegar a los contactos de los positivos", lo que, ha dicho, "genera un trabajo inmenso en los centros de salud".

"Y no podemos generar esos problemas para el personal de salud que lleva un año largo de atender y cuidar la salud de los malagueños y que ahora están lógicamente, es inevitable pensarlo, muy cargados de trabajo", ha manifestado el regidor.

Asimismo, ha considerado que no se puede "olvidar tampoco el efecto inmediato de la estadística de incidencia acumulada para comparar con otros países, que nos analizan y ven que estamos en una situación hacia riesgo, no bajando, sino complicando la visión de tranquilidad que tendríamos que dar de cara a los mercados emisores de turistas que generan empleo en Málaga, ahora y todo el año". "Tenemos una potencialidad inmensa y no podemos desaprovecharla", ha precisado.

"Por eso, os ruego por favor, que, aunque seáis jóvenes y tengáis una sensación de que no os va a pasar gran cosa desde el punto de vista de salud y no hay tanta presión hospitalaria, sí la hay en la búsqueda de si hay otras personas contagiadas por vosotros porque hay obligación de hacerlo; y, por otra parte, no olvidemos la necesidad de recuperar plenamente la economía", ha aseverado.

Así, ha incidido en que "mientras la vacuna llega a todos, seamos solidarios, no seamos egoístas, esforcémonos en trabajar pensando en los demás de cara a la salud y a la economía".