La subida de los contagios entre la horquilla de población más joven preocupa, y mucho, a algunas autoridades. El alcalde, Francisco de la Torre, ha sido preguntado hoy al respecto en una rueda de prensa dada en el Consistorio para presentar el mapa de 502 desfibriladores que ya posee la ciudad. Así, el regidor malagueño ha lanzado una propuesta: la realización de un test de antígenos semanal a los malagueños que acudan a discotecas y locales de ocio nocturno, pruebas que costearían los propios empresarios.

Ha recordado De la Torre que el Ayuntamiento ha impulsado, desde un plano de innovación, "la compra de test de antígenos desde finales de septiembre y principios de octubre". Así, los eventos efectuados, por ejemplo, en el Palacio de Ferrias "han estado cubiertos con test" y si alguien daba positivo no podía formar parte del foro en cuestión, como ocurrió en Transfiere con una persona que dio positivo. Ha recordado que el Consistorio ha comprado más de 30.000 de estos test rápidos. "Estos test si dan positivo, son seguro positivo. Y si los test de antígenos se repiten cada semana dan mucha seguridad, porque si se ha escapado un negativo, en el sentido de que dando negativo ya tuviera el contagio pero no aflorara, para que el test lo detectara siete días después, a la semana siguiente, da positivo seguro". Dice que ese sistema ha sido ofrecido, por ejemplo, a la hostelería y al turismo, además de al comercio, y muchos de estos trabajadores han acudido a hacérselos al Palacio de Ferias o a las clínicas que auxilian al Consistorio en este trabajo.

"Esta fórmula se podría plantear en los centros (por las discotecas o locales de ocio nocturno) que se supone es donde se produce más contagio, entre las personas no vacunadas, sean de la edad que sean, 20, 18, 16 o 40 años, para que entren si dan negativo en el test y no entren si no dan negativo en el test, y cada semana. De tal forma que, si alguien dice 'yo todos los fines de semana me gusta ir a estos sitios', pues ya sabe que cada semana se hace el test, lleva su certificado y entra y si no, no entra". Sobre todo porque a estos locales van los jóvenes y estos no están amparados por la vacuna aún. "Me refiero a empresas, centros de recreación de ocio nocturno, donde sea, donde estén", ha indicado. "La propia empresa puede hacerlo, porque le interesa a la empresa que su clientela esté protegida, vaya bien, funcione bien, y pueda haber un horario más amplio", ha indicado, proponiendo, por tanto, que lo paguen los empresarios. Luego ha asegurado que ello permitirá ampliar el horario de apertura de forma indefinida. "¿No es mucho más seguro tener un espacio que está cerrado o abierto, pero con el aforo controlado, pero la gente sabiendo que están negativos?", se ha preguntado. Dice que habló con el sector hace meses y le dijeron que estaban encantados, pero hacía falta "que eso se hubiera puesto en marcha".

Los test podrían hacerse, semanalmente, a la entrada de la discoteca.

En este sentido, también ha sido preguntado el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, por las sanciones impuestas este fin de semana a hosteleros y locales de ocio nocturno de toda naturaleza. "En relación a los establecimientos denunciados durante toda esta semana han sido 22, principalmente el viernes y el sábado pasados, coincidiendo con la mayor afluencia de personas y apertura de estos establecimientos, normalmente las denuncias han sido por no respetar el horario de cierre, el exceso de ocupación, no mantener la distancia entre mesas o por medidas covid".

Ha dicho Barrionuevo que no sólo hay un dispositivo ordinario los siete días de la semana, "también hay uno extraordinario los fines de semana, no sólo en el Centro Histórico, sino en otras partes donde se aglutina el ocio nocturno como Pedregalejo, Huelin, Teatinos... ahí los establecimientos tienen que cerrar a las doce de la noche, hay patrullas de refuerzo que están desde las nueve de la noche a las cinco de la mañana, velando por el cumplimiento de esas normas y que las personas, al cierre del establecimiento, no se vayan a otros lugares a hacer botellón o a beber en la vía pública".

Todo ello, ha añadido, sin perjuicio del dispositivo extraordinario del Centro, "donde los establecimientos todos cierran a las dos de la mañana, los 41 que hay, no todos están abiertos. Mantenemos ese dispositivo hasta las cinco de la mañana en el extraordinario, en el ordinario siguen hasta las siete: intentamos que finalizado el cierre de los establecimientos, los malagueños y quienes nos visitan se vayan disolviendo paulatinamente", con el fin de evitar aglomeraciones o que se hagan botellones en el Centro.